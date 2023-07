Scoppia il caos tra i fan di My home my destiny, dopo che Mediaset ha tagliato una scena dalla messa in onda delle prime puntate della soap attualmente in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Una scena che, secondo molti utenti social, sarebbe stata di vitale importanza ai fini del racconto e per questo motivo non hanno perso occasione per sbottare e lamentarsi sui social dopo il trattamento che Mediaset starebbe riservando a questo nuovo prodotto.

Mediaset taglia una scena della soap My home my destiny ed è caos (Video)

Nel dettaglio, i fan e appassionati della soap opera turca che hanno avuto modo di vederla già in lingua originale, si sono accorti che dalla puntata trasmessa il 13 luglio in tv, è stato tagliato un monologo che vede protagonista Zeynep, interpretata dall'attrice Demet Ozdemir.

Un monologo particolarmente emozionante e toccante in cui, la protagonista femminile della soap si rivolge direttamente al pubblico che si sta appassionando alle sue vicende.

Mediaset, però, ha scelto di non trasmetterlo nella puntata pomeridiana in onda su Canale 5 e molti fan si sono lamentati della scelta, puntando il dito contro l'azienda.

'Non devono permettersi, senza rispetto', i fan di My home my destiny sbottano

"È un abominio tagliare questo monologo di Zeynep. Ma poi, per quale motivo lo hanno fatto? Davvero una scelta senza senso e irrispettosa", ha commentato un appassionato della soap opera turca Mediaset.

"Partiamo malissimo. Se vogliono mandare in onda una serie tv devono farlo senza tagli. È una mancanza di rispetto per il pubblico", ha scritto un altro utente.

"I monologhi di Demet sono fondamentali per capire i vari risvolti delle trame. Tagliargli è un grave danno per il pubblico che potrebbe non capire alcuni risvolti della storia", ha sentenziato ancora un altro spettatore della soap opera.

"Ma non devono permettersi di fare questi tagli senza senso e senza rispetto", ha ancora aggiunto un altro utente infuriato.

In attesa di scoprire se verranno fatti ulteriori tagli alle prossime puntate della soap opera pomeridiana in onda su Canale 5, gli ascolti delle prime puntate sembrano essere positivi.

Debutto positivo per la nuova soap estiva Mediaset con Demet Ozdemir

Dopo un buon esordio con quasi 2 milioni di spettatori, la nuova serie turca con Demet Ozdemir si è stabilizzata su una media di circa 1,5 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share del 19%.

Numeri positivi che, ancora una volta, permettono alla rete ammiraglia Mediaset di avere la meglio nella gara ascolti del pomeriggio contro le repliche di Don Matteo con Terence Hill e la soap inedita Sei Sorelle, trasmessa nella stessa fascia oraria su Rai 1.