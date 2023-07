La soap opera di Canale 5 La Promessa continuerà a regalare intrighi nelle puntate in onda nei giorni 2 e 3 agosto.

In arrivo guai per Jana, la sua copertura rischia di saltare nel momento in cui Romulo, incrociando la ragazza, sospetterà di averla già precedentemente vista come ex domestica alla tenuta.

Leonor si infurierà moltissimo quando apprenderà che Mauro ha sfruttato Teresa per raccogliere informazioni sul suo conto. E se il ragazzo negherà ogni cosa, la domestica farà una rivelazione scioccante.

Nel frattempo le condizioni di Eugenia inizieranno a migliorare grazie alla riduzione delle dosi dei suoi farmaci.

Sarà così che la sorella di Cruz si lascerà andare ad un'affettuosa dichiarazione a Curro. Spazio anche al barone, che ascolterà lo sfogo di Pia riguardo le violenze reiterate. Intanto, in cucina, Petra informerà che Cruz intende conoscere l'aiuto-cucina.

Anticipazioni La promessa, puntata 2 agosto: Romulo scambia Jana per un'ex domestica

Problemi in arrivo per Jana. Quando Romulo incrocerà la ragazza, sarà del tutto convinto di averla già conosciuta qualche anno addietro, non a caso il maggiordomo la scambierà per un'ex domestica della tenuta. Jana inizierà a preoccuparsi che la sua copertura possa saltare e la identità venire alla luce del sole.

Intanto Simona non esiterà a puntare il dito contro Candela, colpevole di aver volutamente cercato di attentare alla vita di Eugenia aggiungendo al suo pasto alcune mandorle a cui la donna è allergica.

Padre Camilo indaga su Manuel

Pia continuerà a tenere d'occhio Teresa, la quale è finita nel mirino del pericoloso barone. Su suggerimento di Jana, Maria inizierà a ridurre la dose dei farmaci di Eugenia. Sarà così che la sorella di donna Cruz inizierà a riprendersi, diventano più attiva e mentalmente consapevole. Nel frattempo Salvador darà una mano a Maria nel fare le faccende, ma l'intenzione del nuovo cameriere è quella di trascorrere del tempo con la ragazza di cui è attratto.

Padre Camilo non mancherà di ficcare il naso in affari che non gli riguardano. L'uomo di Dio mostrerà un certo interesse per Manuel, perciò cercherà di raccogliere informazioni sul suo conto.

Spoiler La promessa del 3 agosto: Maria e Salvador si baciano

Nella puntata de La promessa del 3 agosto, Padre Camilo avrà un capogiro dopo aver letto il contenuto di una lettera.

Con le terapie delle domestiche, Eugenia inizierà a parlare, dicendo a Curro di volergli bene. Poco dopo don Alonso spronerà il figlio a rivolgersi al duca de Los Infantes per ottenere la benedizione per le nozze con la figlia Jimena. Tuttavia, il duca dovrà rifletterci sopra prima di decidere.

Salvador continuerà a corteggiare Maria e, dopo averle donato alcuni fiori, i due si lasceranno trasportare dal bacio.

Cruz vuole incontrare la nuovo aiutante di cucina

Mentre Pia sarà intenta ad occuparsi di Eugenia, il barone entrerà nella stanza e la governante ne approfitterà per sfogare le violenze subite in passato dall'uomo.

Aria di maretta tra Mauro e Leonor, con quest'ultima che lo accuserà di aver carpito delle informazioni sul suo conto sfruttando Teresa.

Il ragazzo negherà tutto, chiedendole di parlarne direttamente con la domestica. Tuttavia, Teresa finirà per ammettere di aver portato avanti la sua relazione con Mauro, pur essendo a conoscenza della frequentazione tra il suo ex e Leonor.