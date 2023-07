Continua ad andare in onda su Canale 5 la soap opera La Promessa, in programma per tutta l'estate. Nelle prossime puntate, Manuel accetterà di sacrificarsi per il bene della sua famiglia accettando di sposare Jimena nonostante ami Jana.

Decisa a non passare una vita infelice, Jimena prenderà la difficile scelta di lasciare la villa, nella speranza che sia Manuel che lei stessa possano fare chiarezza sui rispettivi sentimenti. Tra la servitù si spargerà la voce che nel palazzo ci sia un fantasma, dopo che Eugenia sarà certa di aver visto lo spettro di Dolores, la defunta mamma di Jana.

La Promessa: le nuove anticipazioni della soap opera su Canale 5

Stando agli spoiler, nelle prossime puntate de La Promessa Eugenia avrà le allucinazioni dopo che il grave esaurimento nervoso che la tormenta da anni subirà un repentino peggioramento. Le sue condizioni di salute precipiteranno da quando vedrà Jana.

Eugenia, la sorella di Cruz e madre di Curro, scambierà Jana per Dolores e griderà di paura. A quel punto, inizierà a girare la voce che un fantasma si aggiri tra le stanze della villa, spaventando i suoi abitanti. Ad aver più paura sarà proprio Cruz, che intimorirà a sua volta la servitù e anche il Barone.

La Promessa spoiler: la decisione di Jimena

Nel frattempo, Jimena si terrà opportuno lasciare La Promessa per fare chiarezza sui suoi sentimenti nei confronti di Manuel, che dovrebbe sposare per volere dei suoi genitori.

Questa scelta insolita destabilizzerà il giovane, in quanto non capirà se la partenza di Jimena implichi che il loro fidanzamento ufficiale non è più valido

Ci sarà caos tra la servitù e non solo per la storia del fantasma. Pia parlerà con Romulo, mettendolo al corrente del fatti che barone di Linaja si è invaghito di Teresa.

La governante, che lo conosce bene, sarà consapevole delle intenzioni non buone del nobiluomo. La preoccupazione di farà più forte quando Cruz chiederà a Teresa di aiutare María prendendosi cura di Eugenia.

Un fantasma si aggira tra le stanze de La Promessa

Cruz avrà seminato il terrore alla villa e non si farà altro che parlare del fantasma di Dolores, la mamma di Jana che ha perso la vita in circostanze tragiche e misteriose.

Eugenia peggiorerà sempre di più, terrorizzata dal fatto che il fantasma possa entrare nella sua stanza.

Infine, vedremo Salvador intento a proporre a Maria un fidanzamento ufficiale, rendendola molto felice. Non saranno altrettanto idilliaci i rapport tra Leonor e Mauro. La giovane vorrà sapere se Mauro la sta prendendo in giro oppure no.