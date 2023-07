Nella puntata de La Promessa che andrà in onda giovedì 13 luglio, Simona confesserà a tutti i domestici che il misterioso aiutante cuoco è Lope. Intanto, Cruz pretenderà da suo figlio Manuel che cambi atteggiamento in occasione della sua festa di compleanno ora che è l'erede del palazzo. Successivamente, Pia farà una confessione che farà rimanere Candela piacevolmente sorpresa. Nel frattempo, durante la cena, Simona troverà un biglietto d'addio da parte di Lope che ha deciso di lasciare la Promessa. Infine, Cruz prenderà la parola annunciando qualcosa di inaspettato che farà rimanere Jana senza parole.

Simona confessa ai domestici che Lope è la cuoca misteriosa

Nella prima parte della puntata de La Promessa, Mauro sbaglierà a comprare gli ingredienti necessari per la cena in occasione del compleanno della marchesa Cruz, preoccupando Simona che temerà di fare una bruttissima figura. A questo punto, Lope tranquillizzerà la cuoca consigliandole un menù semplice con quello che è presente nella dispensa. Sarà proprio in questa occasione che Simona rivelerà a tutti i domestici che la "cuoca misteriosa" che ha cucinato per tutti durante il suo periodo di malattia è proprio Lope e quindi gli chiederà di aiutarla in cucina. Nel frattempo, Cruz ricorderà al suo primogenito di essere l'erede del marchesato de Lujàn e che il suo atteggiamento nei confronti delle sue responsabilità dovrà necessariamente cambiare.

Candela rimane senza parole per una confessione di Pia

Successivamente, Pia rivelerà a Candela che in realtà non ha abortito e le chiederà di preparare altri vestiti all'uncinetto per lei. L'aiutante cuoca, sorpresa e meravigliata dalla notizia, accetterà promettendo alla governante di restarle accanto qualsiasi cosa accada.

Durante la serata del ballo, tutti gli ospiti rimaranno estasiati dalla bontà della cena e Simona vorrà ringraziare personalmente Lope per il suo aiuto, ma quando si recherà da lui troverà una lettera d'addio che annuncia l'imminenza partenza del ragazzo. Infine, Cruz prenderà la parola e annuncerà il fidanzamento ufficiale tra Jimena e Manuel cogliendo di sorpresa quest'ultimo e lasciando Jana sconvolta.

La Promessa, 14 luglio: Jana si sente tradita da Manuel

Nella puntata de La Promessa che andrà in onda venerdì 14 luglio, Manuel si dichiarerà contrario al fidanzamento con Jimena che intanto sarà in combutta con la marchesa Cruz per manipolare il giovane Lujàn. Successivamente, Jana si sfogherà con Maria poiché pensa che Manuel l'abbia illusa. Nel frattempo, Lope confermerà la scelta di abbandonare definitivamente il palazzo intento a seguire il suo sogno di diventare un importante cuoco. Infine, Romulo sorprenderà Leonor e Mauro in atteggiamenti intimi e inizierà a sospettare.