Quando manca circa un mese e mezzo all'inizio delle riprese della nuova edizione di Uomini e donne, in rete si sta spargendo la voce su quello che potrebbe accadere nelle prime puntate. Secondo alcuni rumor Maria De Filippi potrebbe ospitare agli Elios l'intero cast di Temptation Island 2023: le 7 coppie e alcuni single di quest'anno, dunque, a metà settembre dovrebbero tornare su Canale 5 per aggiornare il pubblico su quello che è accaduto dopo la fine delle registrazioni del reality in Sardegna.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni da quando il blogger Pugnaloni ha fatto sapere che le registrazioni di Uomini e Donne ripartiranno tra il 28 e il 31 agosto: a breve, dunque, il cast del dating-show si ritroverà all'interno degli studi di Cinecittà per partecipare alle puntate che saranno trasmesse in tv dall'11 settembre prossimo.

Lo scorso 11 luglio, però, in rete ha cominciato a spargersi una voce molto interessante su quello che potrebbe succedere al rientro dalle vacanze agli Elios: alcuni giornalisti, infatti, hanno informato fan e curiosi del fatto che la conduttrice avrebbe già scelto gli ospiti dei primi appuntamenti dell'edizione 2023/2024 del suo popolare format pomeridiano.

Rumor ancora non confermati, dunque, sostengono che i primi ospiti della nuova stagione di U&D saranno i protagonisti di Temptation Island, per la precisione quelli che si stanno facendo notare in questo periodo su Canale 5.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Alle puntate con le quali Uomini e Donne tornerà in onda dopo una lunghissima pausa estiva, dunque, dovrebbero partecipare sia le 7 coppie di Temptation Island 2023 che i single che sono riusciti a mettere in dubbio anche le relazioni più longeve.

Tra gli ospiti della nuova edizione del popolare dating-show Mediaset, dunque, non dovrebbero mancare: Isabella e Manu (usciti insieme dopo soli tre giorni di percorso), Alessia e Davide (ancora fidanzati nonostante l'avvicinamento di lei ad un tentatore), Gabriela e Giuseppe (che si sono lasciati al falò ma è in arrivo un colpo di scena nel prossimo appuntamento), Ale e Federico, Perla e Mirko, Daniele e Vittoria, Francesca e Manuel.

Di otto dei concorrenti appena citati non si conosce ancora il destino: il format estivo di Canale 5 è ancora in onda e il pubblico deve scoprire cosa è accaduto all'intero cast nei 21 giorni di riprese in Sardegna.

Il probabile ritorno di Pinuccia a Uomini e Donne

I fan non escludono che qualche protagonista di Temptation Island 2023 potrebbe essere "promosso" al ruolo di tronista di Uomini e Donne, magari proprio dopo aver partecipato ad una puntata come ospite.

Tra i tentatori che si sono fatti notare e che il pubblico gradirebbe rivedere in tv, spiccano Lollo e Fouad, ma anche qualche ragazza potrebbe figurare nel cast del nuovo Trono Classico.

Per quanto riguarda gli Over, invece, in questi giorni si sta parlando tanto del debutto di Pinuccia Della Giovanna nella musica: la dama ha rilasciato un brano inedito intitolato "La canzone di Pinuccia" che in rete è già diventato virale. La signora di Vigevano manca dagli studi Elios dalla scorsa primavera, ovvero da quando Maria ha deciso di non riconfermarla nel parterre per tutelare il benessere del 91enne Alessandro Rausa.

Molti spettatori, però, chiedono che la donna torni ad essere una presenza fissa nel programma, anche solo per movimentare le dinamiche che riusciva a creare ogni settimana con la "rivale" Tina Cipollari: le due hanno litigato tanto negli ultimi anni e gli ascolti ne hanno tratto giovamento.