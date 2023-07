In La Promessa verrà alla luce la verità sulle origini del giovane Curro De La Mata Ezquerdo (Xavi Lock). Sarà il ragazzo ad apprendere tutto sulla sua nascita, ovvero di non essere figlio del Conte Don Lorenzo De La Mata, ma dell’astuto barone Juan Ezquerdo (Alberto González), padre della marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martín).

Spoiler spagnoli, La Promessa: Eugenia ha una crisi isterica quando riconosce Jana

Le anticipazioni su ciò che succederà nelle nuove puntate della telenovela, raccontano che per cominciare la protagonista Jana Exposito (Ana Garces) farà il possibile per farsi dire da Eugenia (Alicia Moruno) cosa è accaduto a sua madre Dolores il giorno in cui è stata uccisa: la domestica farà tornare la lucidità alla sorella di Cruz, dopo aver convinto Maria Fernandez (Sara Molina) a diminuire il dosaggio del laudano che le è stato prescritto.

Ben presto Eugenia avrà una crisi di nervi non appena riconoscerà Jana: la donna malata durante una conversazione con la fanciulla le dirà che suo padre, il Barone Juan, in passato le ha consentito di diventare madre, affidandole il piccolo Curro.

Curro non crede alle parole della sorella, Don Lorenzo fa rimanere senza parole il figlio

A questo punto Jana non avrà alcun dubbio, dato che sarà certa che lei, sua madre e il suo fratellino Marcos appena nato furono inseguiti dal Barone. Finalmente la ragazza rivelerà al fratello la verità sul suo passato, ma lo stesso farà fatica ad accettare l’amara realtà. Curro quindi non crederà alla versione raccontata dalla sorella, ma ben presto sprofonderà nella disperazione totale.

In particolare il giovane in un primo momento sospetterà che sua madre potrebbe essere veramente Dolores, dopodiché riabbraccerà il Conte Don Lorenzo De La Mata: il marito di Eugenia dopo aver discusso con il figlio Curro per aver scoperto della sua relazione extraconiugale con una sua amica, gli dirà di non essere il suo padre biologico facendolo rimanere senza parole.

Anticipazioni La Promessa al 4 agosto: Eugenia scambia Jana per la defunta Dolores

I telespettatori assisteranno alla crisi isterica di Eugenia nelle puntate che verranno trasmesse dal 31 luglio al 4 agosto 2023. Jana per far riprendere coscienza di sé alla donna costretta su una sedia a rotelle, le farà diminuire i medicinali dalla sua amica Maria Fernandez.

La sorella di Cruz non appena sarà più lucida avrà un attacco di nervi, precisamente nell'istante in cui scambierà la cameriera Jana per la defunta Dolores, poiché temerà di aver visto un fantasma.