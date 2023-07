Svolta nella vita di Emine e Faruk nelle prossime puntate di My home my destiny. Il ragazzo si troverà in un grosso pasticcio: il padre non vuole che si fidanzi con Emine, ma che piuttosto, anche per il bene dell'eredità, sposi Selin. Il ragazzo, però, sembrerà avere le idee chiare sul da farsi e non seguirà il consiglio del padre.

Faruk conduce una doppia vita

Emine penserà che scegliendo la sua storia con Faruk, invece che dare ascolto alla madre, possa avere una vita più facile, invece non sarà affatto così. Perderà non solo la famiglia ma anche gli amici, visto che Zeynep la beccherà insieme a Faruk.

La ragazza, però, ripagherà queste mancanze con la vita fatta di lusso e benessere che le offrirà Faruk. Trascorrerà le sue giornate a sottoporsi a trattamenti estetici e a fare shopping nei negozi più chic di Istanbul. Tutto sembrerà andare bene, fino a quando inizieranno a sorgere i primi dubbi in merito a una possibile doppia vita che potrebbe condurre Faruk.

Emine conosce Selin, la sposa scelta per Faruk dal padre

Faruk, molto spesso, riceve delle telefonate da un certo Selim. Dirà a Emine che si tratta di un uomo con cui conduce degli affari, ma dopo diversi indagini, spiando tra smartphone e i social, Emine scoprirà che in realtà Faruk ha dei rapporti con una certa Selin.

Spiando le storie della ragazza noterà un dettaglio: si troverà in un bar sul Bosforo a bere qualcosa con un ragazzo e dall'orologio di questo uomo misterioso capirà che si tratta di Faruk.

Andrà lì a fargli una scenata e Selin capirà che Faruk potrebbe avere un'altra donna, ma in realtà lui le presenterà Emine come una "parente", ma perché farà così?

Emine lascia casa di Faruk

Faruk parlerà a quattrocchi con Emine: lui la ama moltissimo, ma il padre proprio non l'accetta. Per motivi anche di affari vorrebbe che sposasse questa Selin.

Faruk, per questo, le chiederà un grosso sacrificio: continuare la loro storia d'amore, ma lui in contemporanea, per compiacere la famiglia, continuerà a uscire con Selin.

Nonostante la rabbia, Emine accetterà la cosa, addirittura si trasferirà in un'altra casa che le prenderà Faruk pur di non interferire nel suo piano.

La proposta di Faruk

Con il passare dei giorni, però, sarà sempre più difficile per Emine accettare la situazione. Non sopporterà l'idea che Faruk possa stare con un'altra, anche se lui le ha promesso di non avere con Selin nessun contatto fisico. Tutto cambierà una mattina, quando Faruk arriverà da Emine con una proposta inaspettata.

Prima le proporrà una vacanza a Bodrum, ma non solo. Si inginocchierà davanti a lei con un astuccio contente un solitario con un grosso diamante. Faruk avrà intenzioni serie e chiederà a Emine se vuole diventare sua moglie. La ragazza accetterà la proposta?