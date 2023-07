La relazione d'amore fra Manila Nazzaro e Stefano Oradei procede a gonfie vele. L'ex Miss Italia ed il ballerino si sono concessi alcuni attimi di relax in Toscano ed hanno approfittato dell'occasione per condividere sui propri account social alcune foto relative alla loro vacanza, dedicandosi frasi romantiche a vicenda. "Sei il mio posto felice, ti amo", ha scritto Manila Nazzaro nelle sue storie sul suo profilo ufficiale Instagram, aggiungendo alcuni cuori a correre degli scatti con il fidanzato che nelle sue di storie ha dedicato parole molto dolci alla showgirl: "Sai, mi batte fortissimo il cuore, sei meravigliosa amore mio.

Tu sei tutto, ti amo", ha scritto il ballerino postando altre istantanee in compagnia di Nazzaro con tanti cuoricini.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: una relazione fra dolci dediche

La love story che lega Manila Nazzaro - che compirà 46 anni a ottobre 2023 - e Stefano Oradei che ne farà 40 nello stesso mese, procede ormai da qualche mese. Il ballerino e la showgirl, dopo vari rumors sul loro flirt sono apparsi assieme per la prima volta sui social alla fine di maggio 2023. La prima uscita pubblica, invece, a metà giugno, quando Manila Nazzaro, in compagnia di Oradei, ha preso parte, a Roma, al party organizzato per festeggiare i 70 anni della Minerva Pictures.

L'ex concorrente del Grande Fratello è apparsa, nell'occasione, raggiante, mentre il ballerino, condividendo sul suo account ufficiale Instagram gli scatti della serata, ha voluto celebrare la bellezza della donna che gli è accanto scrivendo: "Splendidamente tu".

Recentemente, invece, la coppia composta dalla showgirl e da Stefano Oradei aveva postato sui social una foto romantica in Abruzzo con tanto di dedica dell'uomo che ha sottolineato come Nazzaro lo faccia stare bene aggiungendo che di lei non si stanca mai, prendendo spunto da un brano di Biagio Antonacci.

Manila arrivava a questa relazione sentimentale dopo la fine burrascosa del rapporto durato sette anni con Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro e le amiche in piscina

Manila Nazzaro non sta vivendo soltanto una bellissima relazione d'amore con Stefano Oradei ma, attraverso i social, mostra anche un legame molto saldo con Angela Melillo, Milena Miconi e Matilde Brandi. Le ex star del Bagaglino appaiono spesso unite e si ritrovano assieme in varie circostanze, che si tratti di matrimoni o di momenti rilassanti.

Ad esempio, Manila, Angela e Milena hanno passato nuovamente del tempo insieme in piscina immortalandolo con degli scatti che sono stati postati sui loro canali social. All'appello, nell'occasione, mancava soltanto Matilde, che ha appena ritrovato l'amore dopo un periodo di difficoltà.