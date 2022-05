Manilla Nazzaro è una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua carriera ha avuto inizio nel 1999 quando è stata eletta Miss Italia: da allora la sua parabola è sempre stata in ascesa. Quella al Gf Vip non è la prima partecipazione a un reality, infatti nel 2020 ha partecipato all'ottava edizione di Temptation island. Manila ha preso parte al reality col compagno Lorenzo Amoruso..

Quanto è alta Manila Nazzaro? La carta d’identità

Nome e cognome: Manila Nazzaro

Luogo di nascita: Foggia

Data di nascita: 10 ottobre 1977

Età: 44 anni

Peso: 58 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Professione: conduttrice televisiva e radiofonica

Segno zodiacale: Bilancia

Curiosità: oltre alla vittoria nel 1999, ha partecipato a Miss Italia anche nel 1996, concorrendo sempre con la fascia di Miss Puglia

Quando è diventata famosa Manila Nazzaro?

Manila Nazzaro è originaria di Foggia ed è nata nel 1977 da mamma Adriana e papà Gianmarco.

Nella sua città natale ha frequentato il liceo, per poi iscriversi successivamente a Chieti alla facoltà di Medicina, senza terminare gli studi, in quanto ha preferito dedicarsi alla carriera artistica.

Nel 1999 è stata eletta Miss Italia ed è diventata la prima pugliese a vincere il titolo nazionale nel concorso di bellezza. Alla carriera da modella ha affiancato quella di attrice, esibendosi principalmente in teatro. Successivamente è approdata anche nel piccolo schermo e dal 2014 fino al 2016 è stata una delle inviate del programma di Rai 2 Mezzogiorno in famiglia e nella stagione 2016/2017 ne è diventata anche conduttrice. Nello stesso anno ha debuttato anche in radio, conducendo vari programmi sia su Radio Zeta, che su Rtl 102,5.

Nel 2020 ha esordito ufficialmente nel mondo reality, partecipando insieme al compagno Lorenzo Amoruso all'ottava edizione di Temptation Island, quella che ha visto come concorrenti sia coppie vip che "nip": i due al falò di confronto finale hanno deciso di uscire dal programma insieme.

Nel 2021, invece, è entrata a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, nel gruppo iniziale di 22 concorrenti.

Manila Nazzaro, matrimoni con calciatori e i due figli

Manila Nazzaro è stata sposata con il calciatore Francesco Cozza. I due sono convolati a nozze nel 2005 e dalla loro unione sono nati due figli: Nicolas e Francesco. Nel 2017 è arrivata la separazione, a quanto pare a causa di un tradimento da parte di lui. La stessa conduttrice infatti, in un'intervista, aveva dichiarato: "Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia.

È stata Una botta fortissima. Non è una cosa bella vedere, su Instagram, immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia".

Dopo qualche anno ha intrapreso una storia d'amore con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. I due pare si siano conosciuti grazie a Twitter e si sarebbero incontrati di persona dopo aver messaggiato per mesi. Il loro amore ha resistito alla dura prova di Temptation Island e i due, a fine 2020, erano in attesa di un figlio, ma purtroppo Manila ha perso il figlio che aspettava da Lorenzo.

Manila Nazzaro su Instagram

Manila Nazzaro ha un profilo Instagram seguito da 381.000 follower e la gallery, attualmente, racconta giorno per giorno l'avventura della conduttrice all'interno della casa.

Il suo profilo è diventato molto seguito soprattutto grazie alla partecipazione di Manila a Temptation Island. Nell’estate del 2020, nel giro di poche settimane, è passata da 130.000 a 300.000 follower.

Manila Nazzaro concorrente al Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip dall'inizio del reality, infatti il suo ingresso nella casa risale al settembre del 2021. Fin da subito ha stretto una grande amicizia con Montano e Manila insieme ad Aldo hanno inscenato uno scherzo ai danni di Giucas, a cui è stato detto che per alcuni concorrenti ci sarebbe stata un'espulsione immediata a causa di una trasgressione delle regole della casa. C'è tuttora anche una complicità con Davide Silvestri e i due sono stati protagonisti di un episodio molto particolare: nella casa Davide e Manila hanno trovato un foglio con degli appunti degli autori e il contenuto (che è rimasto sconosciuto) ha destabilizzato entrambi.

All'interno della casa Manila ha stretto anche amicizia con Soleil, ma questo rapporto si è sgretolato quando Manila ha provato a conoscere Delia [VIDEO] dopo il suo ingresso nella casa.

Durante la permanenza nello show è stata presa in giro per la sua ossessione per la pulizia della casa, al punto che Barù ha detto a Manila che è la serve di Katia. Per le pulizie Manila si è scontrata anche con Lulù, accusandola di dire bugie per non aiutare nelle faccende domestiche.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all'interno della casa:

Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro : all'interno della casa Manila ha trovato una vecchia conoscenza, Nicola Pisu, ovvero il figlio dalla patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Il ragazzo, inizialmente, era invaghito di Soleil, ma Manila le ha suggerito di non instaurare nessun rapporto in quanto non è il ragazzo giusto per lei, visto che "lo conosce da anni". Questa affermazione non è andata giù a Mirigliani che si è scagliata contro Manila dicendole: "Anche alle mie Miss si sposta la corona";

Le tensioni tra Manila e le sorelle Selassié : dopo essere stata mandata al televoto dalle principesse e altri concorrenti, per Manila sono cresciute le tensioni soprattutto con le sorelle Selassié. Durante una cena etiope organizzata dalle ragazze, Manila ha avuto da ridire e la cosa non è andata giù alla terza sorella Selassié presente fuori dalla casa. Infatti Clarissa ha attaccato Manila definendola "falsa" e ribadendo che ormai è diventata "una moda" attaccare le sue sorelle”;

Le divergenze tra Manila e Manuel : l'ex Miss Italia, fin da subito, ha legato molto con Manuel Bortuzzo, ma il loro legame si è un po' affievolito da quando il ragazzo si è avvicinato a Lulù Selassié. La donna si è risentita parecchio per questo distacco, così Manila ha deciso di scrivere una lettera a Manuel per dimostrargli tutto il suo affetto;

L'arrivo di Delia rompe l'amicizia tra Manila e Soleil : l'ingresso della moglie di Alex Belli nella casa ha creato parecchio scompiglio, rompendo alcuni legami importanti. Uno di questi è quello tra Manila e Soleil. Quest'ultima ha accusato l'amica di averla messa in disparte per avvicinarsi a Delia. La situazione non è mai migliorata, al punto che Manila ha accusato Soleil di fare la vittima;

Manila candidata come prima possibile finalista: grazie alle preferenze dei suoi compagni d’avventura, Manila si contende insieme a Delia, Katia e Davide il primo posto da finalista per la sesta edizione del Gf Vip.

Manila Nazzaro: la passione per la palestra, il cibo sano e la Lazio

Manila Nazzaro ha abbandonato la facoltà di Medicina per dedicarsi alla carriera artistica e lo ha fatto quando era quasi in procinto di laurearsi, infatti aveva già dato 40 esami.

Ama tenersi in forma, andare in palestra e fare attività fisica. Adora il cibo sano e ama moltissimo le verdure.

Manila ama anche il calcio ed è una grandissima tifosa della Lazio. Durante la permanenza nel reality, in occasione del suo compleanno, i figli e Lorenzo Amoruso sono andati fuori dalla casa e con un megafono le hanno dato il loro sostegno e non solo. Infatti il figlio Francesco ha anche provato ad aggiornarla sui risultati calcistici della sua squadra del cuore.

Manila Nazzaro: il video della sorpresa di Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha ricevuto una bella sorpresa da parte del compagno Lorenzo Amoruso. L'ex calciatore ha affrontato la quarantena preventiva per entrare dentro la casa e poterla abbracciare. Ha avuto anche l'opportunità di trascorrere qualche ora insieme a lei.