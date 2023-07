Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Terra Amara, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:10 e la domenica a partire dalle 14:30. Dal 31 luglio al 6 agosto andranno in onda nuovi e avvincenti episodi.

L'attenzione è sul piccolo Adnan, il quale, dopo essere finito in ospedale, può finalmente tornare a casa. Nel frattempo, però, sua madre deve fare i conti con alcune situazioni complicate.

Tempo di verità in Terra amara

Durante i prossimi episodi di Terra amara, dopo quanto accaduto, Yilmaz non è ancora riuscito a trovare il coraggio per affrontare sua moglie Mujgan per dirle la verità sulla paternità di Adnan.

Tuttavia, seppur non se ne parli direttamente, tutti sono a conoscenza di questo segreto. Tra i due coniugi, ormai, vi è un'aria altamente tesa e nessuno dei due osa aprire il discorso. Dopo il confronto avuto con Behice, la donna decide di affrontare suo marito, dicendogli di aver appena scoperto il suo segreto. Tuttavia, Nazire riesce a origliare l'intera conversazione e convince Mujgan a rivelare la verità. Quest'ultima, infatti, sapeva tutto già da diverso tempo.

Successivamente, Hunkar e Demir fanno pace e si recano in ospedale a far visita al piccolo Adnan. In quel frangente, si rendono conto che la targa dedicata a Zuleyha nel reparto di pediatria è stata rimossa. Così, il marito di quest'ultima va a chiedere spiegazioni.

Tuttavia, qualcosa lo turba profondamente: l'arrivo in ospedale di Yilmaz. Pertanto, tra i due scoppia l'ennesima lite. Fekeli e Hunkar decidono di convincerli a chiarire la situazione, una volta per tutte. Purtroppo, però, un accordo sembra impossibile da raggiungere.

La vera identità di Fikret in Terra amara

Intanto, Sermin si imbatte in Fikret e subito si rende conto che l'uomo non è chi dice di essere realmente.

Pertanto, corre subito da Behice per raccontarle quanto scoperto, senza sapere che la donna aveva già raccolto una serie di prove sul suo conto da mostrare a Mujan. Intanto, Fikret e Fekeli si stanno dirigendo a Kuzdere, dove vi è il mulino in fiamme, ma lungo la strada delle rocce bloccano il tragitto e, improvvisamente, si fanno avanti degli uomini armati.

Questi ultimi cercano di aggredire violentemente Fekeli, mentre Fikret, dopo averlo messo in salvo, finge di voler prendere i due uomini. In realtà, egli stesso è complice dell'agguato. Nel frattempo, Demir coglie l'occasione per organizzare un evento in villa, durante il quale dichiara pubblicamente che il padre biologico di Adnan è Yilmaz. Tuttavia, siccome lo ha cresciuto lui sin dalla nascita, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua paternità.

Un rapimento improvviso in Terra amara

I colpi di scena in Terra amara non finiscono mai. Infatti, dopo il lungo discorso, Yilmaz decide di rapire il piccolo Adnan mentre dorme nel suo lettino, per evitare che resti nelle mani di Demir. La madre del bimbo, Zuleyha, è disperata e non riesce a capacitarsi del motivo di tale gesto estremo e cerca di rintracciare suo figlio.

Nel frattempo, anche Demir è intenzionato a fare di tutto per ritrovare il bambino ed è convinto che anche Gulten sia implicata in tutta questa faccenda. Pertanto, la minaccia, mettendola con le spalle al muro. Fortunatamente, Fekeli interviene giusto in tempo e salva la donna dalle sue grinfie. Tuttavia, Demir continua con le sue indagini e ripercorre i punti in cui è stato avvistato il rapitore.