Le anticipazioni delle nuove puntate di My home my destiny, in programma fino al 4 agosto, rivelano che Benal si sottoporrà a un test di gravidanza.

Mehdi invece farà una scoperta sul conto di Ekrem: scoprirà che ha una figlia segreta.

Benal scopre di essere incinta: anticipazioni My home my destiny al 4 agosto

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 rivelano che Nuh convincerà Mehdi a passare una serata insieme per distrarsi e mettere da parte i pensieri.

In realtà dietro questa richiesta si nasconde un piano ben preciso: Nuh si è messo d'accordo con Emine, affinché Mehdi e Zeynep possano incontrarsi e passare del tempo insieme per cercare di chiarirsi.

Peccato che l'esito di questo piano non sia dei migliori, dato che i due quasi non si rivolgeranno la parola per tutta la serata.

Intanto Benal, dopo i malori dell'ultimo periodo, deciderà di fare un test di gravidanza e scoprirà di essere incinta.

Mujgan, invece, continuerà a portare avanti il suo piano: proverà a fare di tutto per intromettersi nel matrimonio di Mehdi e Zeynep, e in tal modo a metterli in crisi.

Bayram torna a casa ubriaco: anticipazioni My home my destiny al 4 agosto

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera, trasmesse, su Canale 5 fino a venerdì 4 agosto, rivelano che Bayram e Sakine saranno entusiasti del comportamento di Mehdi, anche se per preferiranno non parlarne con la figlia.

Faruk chiede a Emine di avvisarlo in merito a eventuali sviluppi circa la situazione di Zeynep, ma la ragazza non ne fa parola con l'amica.

Intanto tutta la famiglia di Mehdi, attenderà con ansia l'arrivo di Kibrit, che sarà accompagnata dall'assistente sociale.

Peccato, però, che l'atmosfera di grande gioia verrà bruscamente interrotta da Bayram, il quale si renderà protagonista di un episodio scioccante.

L'uomo tornerà a casa completamente ubriaco e farà fatica a reggersi in piedi: in questo modo Bayram finirà per mettere in pericolo l'adozione di Kibrit.

Ekrem ha una figlia segreta: anticipazioni nuove puntate al 4 agosto

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che Mehdi deciderà di affrontare a muso duro Ekrem in ufficio, ma verrà allontanato dalle guardie di sicurezza, che interverranno subito per evitare il peggio.

Mehdi, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi: vorrà parlare con Ekrem, così lo seguirà in macchina fino all'ospedale, dove farà un scoperta clamorosa.

Mehdi scoprirà che l'uomo ha un'altra donna e una figlia che ha sempre nascosto a tutti.