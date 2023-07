Non mancano gli eventi drammatici nella soap opera turca Terra Amara. Dalle anticipazioni su ciò che accadrà nelle nuove puntate si evince che Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu), non appena Demir Yaman (Murat Ünalmış) minaccerà di ucciderla, finirà per togliersi la vita lanciandosi da un dirupo. La donna, prima di morire, confesserà di essere l’assassina di Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Spoiler di Terra amara: Zuleyha accusa Behice dell’omicidio dei suoi mariti, Gaffur e Saniye derubati

Negli episodi della che verranno trasmessi su Canale 5 Zuleyha (Hilal Altinbilek) ingaggerà un detective privato per fare luce sulla morte della suocera Hunkar.

Sarà convinta che a uccidere la signora Yaman sia stata Behice e non perderà tempo per accusarla quando scoprirà che ha ucciso i suoi mariti per intascarsi l'eredità.

Altun la affronterà al circolo facendole fare una pessima figura. Mujgan, invece, sarà incredula del fatto che il padre abbia coperto l’omicidio dei cognati certificando il falso, ovvero che i due uomini sono morti per infarto. Behice tenterà di fuggire da Cukurova e per farlo si impossesserà dei risparmi di Gaffur (Bulent Polat) e Saniye (Selin Yeninci).

Demir vuole vendicare la morte della madre, Behice si lancia da un dirupo

Successivamente Mujgan, non appena si renderà conto che la zia è fuggita con la sua automobile, si metterà alla ricerca della stessa con Fikret (Furkan Palali).

Anche Zuleyha e Ali Rahmet (Kerem Alisik) e Demir vorranno rintracciare Behice a tutti i costi. I prima a raggiungerla saranno Zuleyha e Fekeli, e quest'ultima le darà la sua pistola e la intimerà a mettere fine alla propria esistenza. Lei, invece, proverà a uccidere Fekeli, ma quando proverà a premere il grilletto si accorgerà che l'arma è scarica.

Mujgan la inviterà a costituirsi, ma Behice non vorrà sentire ragioni.

Behice ammetterà di aver pugnalato a morte Hunkar, ma dovrà fare i conti con l’ira di Demir, anche lui giunto sul luogo in cui verrà ritrovata Behice. Sarà deciso a vendicare la morte della madre con le sue stesse mani, uccidendola con una pistola. Quando Behice si renderà conto di non avere nessuna via di scampo, prenderà in mano le redini della situazione e si getterà da un dirupo.

Morirà sul colpo, sotto lo sguardo di Fekeli, Zuleyha, Demir, Sermin, Mujgan e Fikret. La donna non verrà seppellita a Cukurova su richiesta di Demir, così Mujgan deciderà di portarla nella loro città natale, Istanbul.