Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca My home my destiny. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Zeynep di sposare Mehdi, sulla festa di fidanzamento, sul banchetto di nozze, sull'arrivo di Faruk al matrimonio e sulle bugie di Sakine a Mehdi. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 17 al 21 luglio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Zeynep viene ingannata

Le anticipazioni di My home my destiny segnalano che Zeynep accetterà la proposta di matrimonio di Mehdi.

Saputo ciò, il giovane inizierà a chiedersi come mai una giovane così bella e intelligente abbia accettato di sposarlo. La famiglia dello sposo si recherà a casa di Sakine e Bayram per chiedere la mano della figlia. Subito dopo si svolgerà la cerimonia di fidanzamento. Sultan e Zeliha verranno a sapere che Sakine e Bayram sono disperati a causa di uno sfratto e li inviteranno a trasferirsi tutti a casa loro. Nel corso dei preparativi delle nozze, Zeynep inizierà ad avere dei dubbi sulla sua scelta. Notando lo strano comportamento della giovane, alcuni parenti di Mehdi inizieranno a sospettare di lei. Mujgan arriverà addirittura a pensare che la giovane possa voler attuare un piano per allontanare il suo futuro sposo dalla famiglia.

Zeynep invierà uno strano messaggio a Nermin che deciderà di mandare a chiamare Faruk. Poco prima della cerimonia con già l'abito indosso, Zeynep comunicherà a Mehdi di non volersi sposare. La madre lo verrà a sapere e riuscirà a convincerla a portare a termine la cerimonia.

Faruk litiga con Zeynep

Il matrimonio verrà rovinato dall'arrivo inaspettato di Faruk che aiuterà involontariamente Zeynep a scoprire dei lati oscuri del passato di Mehdi.

Quest'ultimo chiederà spiegazioni, venendo a sapere da Sakine che Faruk è il fratellastro di Zeynep anche se non è così. Lo sposo farà fatica a credere a questa versione per poi finire per accettare questa verità. Più tardi, Zeynep rimarrà stupita nello scoprire che la suocera Zahine e Sakire vorrebbero che il suo matrimonio fosse reale, quando invece avevano pattuito che non sarebbe stato consumato.

Dopo la discussione, Zeynep chiederà di essere lasciata sola per poi addormentarsi, svegliandosi il giorno seguente al fianco di Mehdi.

La famiglia di Mehdi organizzerà una colazione dopo il matrimonio a cui non parteciperà il padre della sposa perchè ubriaco, né la sposa stessa. Il giorno seguente, Mehdi deciderà di accompagnare Zeynep a scuola in modo da conoscerla un po' meglio. Più tardi, la giovane incontrerà Faruk arrabbiato perché è stato lasciato senza una motivazione valida. Non sapendo cosa fare, Zeynep ritornerà a casa da Nermin, lascerà soldi e carte di credito per iniziare a vagare senza meta per la città. Mehdi la ritroverà e la riporterà a casa. Più tardi, il giovane deciderà di organizzare un incontro con la famiglia della sposa per scusarsi con loro, chiedendo anche che sia presente il fratellastro della moglie, Faruk.