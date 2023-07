Le anticipazioni di Beautiful provenienti dagli Stati Uniti annunciano nuovi colpi di scena.

Dopo mesi di grandi sofferenze, ci sarà il lieto fine per Steffy e Finn, i quali riusciranno a riabbracciarsi. La figlia di Ridge non crederà ai suoi occhi quando rivedrà, sano e salvo, suo marito che credeva morto. Tuttavia, prima di arrivare a Monaco dalla sua amata, il dottor Finnegan dovrà affrontare la follia di Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Steffy sarà ricoverata in una clinica psichiatrica

I fan italiani di Beautiful hanno da poco scoperto che Finn non è morto e che Li si sta prendendo cura di lui.

Steffy e la sua famiglia, tuttavia, continueranno a credere per molto tempo ancora che l'uomo non sia più in vita e proveranno ad andare avanti.

La figlia di Ridge partirà per Monaco e si farà ricoverare in una clinica psichiatrica per riprendersi dal trauma della perdita.

Nel frattempo, Finn continuerà a restare nella stanza d'albergo segreta, sotto le cure di sua madre, ma presto tutto cambierà. Sheila, infatti, riuscirà ad evadere dall'ospedale e a trovare il suo figlio biologico. Dopo essersi sbarazzata di Li, la donna dovrà affrontare Finn che ricorderà bene di essere stato colpito proprio da lei.

Finn nelle mani di Sheila

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che grazie a Li, la quale chiederà aiuto a Bill, Finn sarà finalmente liberato dalle pericolose mani di Sheila.

L'uomo non farà altro che pensare a sua moglie e per ricongiungersi con lei chiederà il jet privato a Bill e arriverà in Europa.

Nel frattempo, Steffy, ignara di tutto, cercherà di riprendere in mano la sua vita grazie alla cura psichiatrica, ma non sarà facile. Successivamente Finn arriverà a Monaco mentre Steffy si troverà in una chiesa e non riceverà nessuno dei numerosi messaggi di suo marito.

Grandi emozioni per la famiglia Forrester al completo

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy sarà intenta ad accendere un cero per il marito defunto, quando incontrerà Finn. La figlia di Ridge non crederà ai suoi occhi e temerà di essere impazzita, ma pian piano riuscirà a rendersi conto della realtà. Dopo aver toccato Finn, Steffy realizzerà che non si tratta di un'allucinazione e si lascerà andare a un abbraccio molto commovente.

Il dottore porterà sua moglie in albergo e le racconterà tutto quello che gli è accaduto dalla sera della sparatoria fino a quel momento. Successivamente, Finn potrà riabbracciare anche Ridge, Taylor e i bambini. La famiglia al completo quindi potrà tornare a Los Angeles, colma di felicità.