Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, la presenza di Umit nella vita di Demir rischierà di compromettere in maniera definitiva il matrimonio tra Yaman e Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Umit deciderà di mandare un regalo a Demir, ma il dono verrà aperto da Zuleyha che comincerà a farsi delle domande. A salvare la situazione sarà la segretaria di Yaman, che mentirà per coprire il capo, ma per quanto la relazione extraconiugale resterà segreta?

Demir ha una relazione extraconiugale

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla relazione che Demir intreccerà con Umit. Dopo la morte di Yilmaz, infatti, Altun tornerà a vivere alla villa, ma i rapporti con il marito non sembreranno risanarsi, tant'è che Yaman si lascerà sedurre dalla direttrice dell'ospedale del paese, inconsapevole che quest'ultima stia tramando contro di lui per volere del fratellastro Fikret. Quest'ultimo, infatti, avrà come primo scopo quello di mettere fine al matrimonio tra Demir e Zuleyha.

Con il passare del tempo, Umit svilupperà un interesse vero per Demir, tant'è che si imporrà di lasciare fuori i sentimenti da tutta questa complicata situazione.

Demir da parte sua non vorrà rinunciare alla presenza della dottoressa e di fatto gli incontri tra i due si susseguiranno, anche se Yaman non potrà che sottolineare con l'amante quanto i rapporti tra lui e la moglie siano difficili.

Il prezioso dono di Umit

Umit non perderà occasione per poter stare con Demir e per rimarcare la sua presenza farà un gesto che rischierà di metterlo nei guai.

Nel giorno del funerale di Behice, che si toglierà la vita, la direttrice dell'ospedale deciderà di mandare presso l'ufficio di Demir un dono molto prezioso: dei gemelli d'oro. Il regalo cadrà nelle mani di Zuleyha, che non potrà non domandarsi chi abbia potuto mandare un regalo tanto costoso.

In aiuto di Demir interverrà la segretaria, che affermerà che si tratta di un regalo inviato da un socio per ringraziare Demir per un affare andato bene.

Poco dopo la segretaria rivelerà a Demir la verità, ma nel frattempo le frequenti assenze notturne di Demir costringeranno Zuleyha a farsi delle domande. Nonostante i consigli di Sevda, che la inviterà a capire qualcosa di più, Altun non se la sentirà di recriminare nulla al marito, visto il suo legame durato molti anni con il defunto Yilmaz. Per capire come si evolverà la relazione tra Demir e Umit non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.