Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto su Canale 5. Le trame turche della Serie TV rivelano che Zeynep (Demet Özdemir) apparirà intenzionata a chiedere l'adozione di Kibrit. Benal, invece, scoprirà di attendere il suo primo figlio.

Anticipazioni My home my destiny: Zeynep vuole prendere in adozione Kibrit

Le anticipazioni di My home my destiny svelano che Nuh organizzerà un piano per far passare una serata a Mehdi (İbrahim Çelikkol) e Zeynep in modo da poter confrontarsi.

Purtroppo l'evento si rivelerà un fiasco visto che i due non si rivolgeranno la parola. Durante il tragitto, la coppia noterà un uomo che sta picchiando un bambino per derubarlo. Mehdi a questo punto deciderà di dare una lezione al malintenzionato per poi invitare il bambino a mangiare qualcosa. Un gesto che invoglierà Zeynep a fare domanda di adozione nei confronti di Kibrit. Ma la decisione sarà rifiutata da Mehdi in quanto a conoscenza della sua intenzione di partire per Londra. Alla fine, Zeynep lascerà l'abitazione del compagno per trasferirsi con i genitori da Sultan, se Zeliha non fosse d'accordo.

Bayram e Sakine felici per Mehdi

Benal eseguirà un test di gravidanza che risulterà essere positivo.

La donna poi si recherà a casa di Mehdi alla scoperta del suo riavvicinamento con Zeynep e l'imminente adozione di Kibrit. Faruk, intanto, desterà i sospetti di Emine quando cercherà notizie della protagonista da lei.

Mujgan continuerà a tessere la tela mettendo zizzania nel matrimonio di Mehdi e Zeynep, se Zeliha non cercasse di impedirglielo.

Bayram e Sakine, invece, appariranno felici per il meccanico anche se per il momento preferiscono tacere con la figlia. A tal proposito, i due protagonisti della serie tv si accingeranno a trascorrere la notte uno al fianco all'altro. Faruk, invece, pregherà Emine di avvisarlo se ci dovessero essere delle novità su Zeynep.

Benal è incinta di otto settimane

Bayram apparirà malinconico mentre Benal scoprirà di essere incinta di otto settimane. Ekrem, intanto, deciderà di rimandare il viaggio in America. Nermin scoprirà che Zeynep e Mehdi hanno fatto domanda di adozione di Kibrit, tanto da voler ostacolare l'iter burocratico. La mattina seguente, la protagonista si metterà all'opera per servire una buona colazione in onore della sua famiglia ritrovata. Mehdi ed i suoi genitori attenderanno l'arrivo di Kibrit e l'assistente sociale per una visita all'abitazione che avrà intenzione di ospitarla. L'atmosfera di felicità però verrà ostacolata da Bayram che entrerà ubriaco nella dimora.