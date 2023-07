In My home my destiny molto presto verrà a galla la verità sul fidanzato di Emine. La ragazza proverà a tenere nascosto a Sultan che si tratti di Faruk, ma la madre sarà più furba di lei e lo scoprirà.

Le bugie di Emine alla madre

Sultan sarà molto in pensiero per la figlia Emine. Si renderà conto che nella testa della ragazza vacilla un ragazzo, ma non riuscirà a capire di chi si tratti. I dubbi aumenteranno quando la giovane inizierà a comportarsi in maniera strana: non rientrerà a dormire a casa e in più indosserà capi di abbigliamento e accessori molto costosi.

Emine proverà a impedire alla madre di essere un'impicciona dicendole che esce con l'amica Aysun e che le cose che indossa in realtà sono false. Queste bugie, però, non le reggeranno il gioco per molto tempo.

Sultan crede che la figlia sia l'amante di qualcuno

Sultan inizierà a indagare sugli oggetti di lusso della figlia e lo farà con l'aiuto di Zeynep. La ragazza ha sempre vissuto in mezzo alla sfarzo grazie alla famiglia di Ekrem e Nermin, quindi sa se un borsetta è originale oppure no.

Quando Zeynep le dirà che gli accessori sono autentici, Sultan non potrà fare altro allarmarsi. Penserà qualsiasi cosa, anche che la figlia sia diventata l'amante di un uomo sposato giusto per avere in cambio dei doni costosi.

Stufa di non sapere niente, continuerà a chiedere alla figlia chi sia questo ragazzo che le fa tutti questi doni, ma Emine sarà molto vaga, anche quando la madre le chiederà di farle vedere una suo foto dai social o se insieme si sono fatti un selfie. Non riuscirà a cavarne un ragno da un buco, così sarà costretta a passare alle "maniere forti".

Sultan becca Emine tra le braccia di Faruk

Quando una mattina vedrà la figlia intenta a farsi bella, Sultan capirà che deve uscire con il ragazzo, così appena lascerà casa inizierà a seguirla. Sarà una scena abbastanza comica, anche perché Sultan per nascondersi userà semplicemente un foulard e un paio di occhiali da sole, un travestimento non proprio congeniale, ma nonostante la semplicità e la goffaggine della madre, Emine non si renderà conto che la sta seguendo.

Per evitare di farsi scoprire, Emine come al solito darà appuntamento a Faruk in un luogo abbastanza lontano da casa sua, ma questa volta la madre sarà più furba di lei. Quando la vedrà salire in macchina con Faruk e baciarlo darà in escandescenze. Andrà dalla figlia, la farà scendere dalla macchina e la prenderà a schiaffi. Proverà tanta vergogna per il fatto che Emine si sia messa con l'ex di Zeynep.

Sultan ne avrà anche per Faruk, visto che l'accuserà di approfittarsi della figlia solo per vendicarsi della sua ex. Sultan riporterà Emine a casa e ora che cosa ne sarà della sua storia con Faruk?