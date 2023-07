Un posto al sole prosegue su Rai 3 e le puntate di giovedì 3 e venerdì 4 agosto vedranno in primo piano Eduardo e Damiano. Il fratellastro di Rosa penserà seriamente di cambiare vita, mentre il poliziotto ripenserà ai momenti trascorsi con Eduardo quando erano ancora amici. In particolare, Damiano ripenserà all'evento del passato che li ha separati per sempre. Nel frattempo, Roberto sarà entusiasta per i preparativi del battesimo di Tommaso e Marina non si darà per vinta. Infine, Viola ed Eugenio sembreranno lasciarsi alle spalle la crisi, pronti a partire in vacanza.

Anticipazioni Un posto al sole: Eduardo penserà di cambiare vita

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 3 e venerdì 4 agosto raccontano che ci sarà spazio per approfondire il passato di Eduardo e Damiano. Il fratellastro di Rosa, innamorato di Clara, ripenserà alle parole della donna e prenderà seriamente in considerazione di cambiare vita. Nel frattempo, Damiano non potrà fare a meno di pensare ai momenti trascorsi con Eduardo. Emergerà che i due un tempo erano molto amici e a dividerli è stato un evento in particolare. Le trame non rivelano cosa sia successo di così grave da separare definitivamente le strade di Eduardo e Damiano e per ora si sa solo che le loro vite oggi sono totalmente differenti.

Mentre il padre di Manuel è un poliziotto e combatte la criminalità, Eduardo è diventato il boss del quartiere.

Anticipazioni puntate giovedì 3 e venerdì 4 agosto: Eugenio e Viola sereni

Le puntate di Un posto al sole in onda giovedì 3 e venerdì 4 agosto vedranno al centro dei riflettori anche Roberto, sempre più impegnato dai preparativi per il battesimo di Tommy.

Marina vivrà questi giorni senza arrendersi, certa che prima o poi riuscirà a smascherare Lara con il Dna del bambino. Nel frattempo, Eugenio e Viola sembreranno molto più sereni rispetto a prima e saranno pronti a partire per le vacanze a Maratea. Antonio, tuttavia, sarà poco entusiasta perché continuerà a ripensare al diverbio avuto con Manuel qualche giorno prima.

Nicotera e sua moglie proveranno a parlare con il bambino per capire cosa sia successo tra lui e il suo amico.

Samuel chiarirà con Micaela, Giulia e Luca molto vicini

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Samuel non riuscirà più a gestire la sua situazione sentimentale. Non essendo abituato a dire bugie, l'aiuto cuoco penserà che la cosa migliore da fare sia parlare chiaramente con Micaela. Giulia e Luca, invece, porteranno avanti la loro amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Raffaele aiuterà Giulia ad accorciare le distanze con De Santis e Luca farà capire alla signora Poggi che può fidarsi di lui.