La soap opera turca My home my destiny promette parecchi colpi di scena ai telespettatori italiani. Negli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) convincerà Benal (İncinur Sevimli), l’ex fidanzata di suo marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), a tenere il figlio che ha scoperto di aspettare. L’aspirante avvocato cadrà però in una "trappola", poiché non saprà che l’infermiera in realtà è rimasta incinta proprio dell’uomo che lei ha sposato.

Spoiler turchi, My home my destiny: Zeynep apprende che Benal aspetta un figlio

Gli spoiler dei futuri episodi della soap opera turca raccontano che a mettere il bastone tra le ruote a Zeynep e Mehdi sarà la giovane Benal, la quale spererà di ritornare con l’ex fidanzato Mehdi, dopo aver scoperto di aspettare un figlio da lui.

Un giorno la futura mamma si lascerà andare a un pianto disperato nella sua camera, catturando l’attenzione di Zeynep, la quale quindi le farà visita per aiutarla. A questo punto l’aspirante avvocato apprenderà che l’ex fidanzata di suo marito è incinta e quindi le domanderà per quale motivo non è felice.

Benal decide di portare avanti la gravidanza, Cemile messa di fronte a un ultimatum

Benal dirà a Zeynep di essere indecisa se portare avanti la sua gravidanza o meno, a causa di alcuni problemi con il padre della creatura che porta in grembo: la donna quindi nasconderà alla sua ospite il coinvolgimento di Mehdi nella faccenda.

Successivamente Benal penserà di abortire e a farle cambiare idea sarà proprio Zeynep. In un primo momento l’aspirante avvocato offrirà la propria disponibilità per accompagnare l’infermiera in ospedale. Ben presto Benal farà un passo indietro, quando Zeynep le dirà di non aver avuto ancora alcun rapporto intimo con il marito: grazie a questa confessione, Benal deciderà di non sottoporsi più al raschiamento una volta entrata in sala operatoria, con la convinzione che prima o poi lei e Mehdi torneranno a essere una coppia.

L’infermiera poi dirà una mezza verità a Zeynep, rivelandole soltanto che il padre del bambino che aspetta è un uomo sposato.

Infine Benal, dopo aver fatto credere alla rivale di aver deciso di crescere il figlio da sola, avvierà il proprio piano per riconquistare Mehdi: in particolare l’astuta infermiera darà un ultimatum all’ex cognata Cemile (Elif Sönmez) dopo averle detto che diventerà zia del bambino che attende.