Continuano ad appassionare sempre di più gli appuntamenti con La Promessa, la soap spagnola che da alcune settimane sta andando in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana. Le trame iniziano ad essere sempre più complicate e inaspettate. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda, rivelano che un nuovo personaggio farà il suo arrivo alla tenuta. Si tratterà di Teresa, la cugina di Leonor. La ragazza verrà in soccorso della piccola Lujan dopo i vari problemi di quest'ultima in seguito alla rottura con Mauro. Sarà proprio grazie a Teresa che Leonor riuscirà a partire per Parigi per rincorrere il suo sogno di studiare moda.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: Leonor decide di trasferirsi a Parigi

Tutto prenderà il via dopo la rottura tra Leonor e Mauro. Il cameriere infatti, deciderà di troncare la relazione clandestina che ormai da tempo intrattiene con la giovane Leonor. La decisione di Mauro scatenerà in Lujan una violenta depressione, che la spingerà fino al punto di tentare di togliersi la vita. Fortunatamente però, a salvare la ragazza dal terribile epilogo, ci sarà Curro. Il ragazzo riuscirà ad intervenire appena in tempo per evitare la tragedia. A quel punto, a La Promessa tutti si prodigheranno per aiutare la marchesina. Quando si sarà ripresa, Don Alonso comunicherà a Jana di aver deciso di lasciarla partire per Parigi, dove potrà studiare moda.

Si tratta di un sogno che la marchesina aveva già da tempo, ma che i suoi genitori non hanno mai assecondato.

Dopo il tragico evento però, Cruz e Don Alonso decideranno di esaudire il desiderio di Leonor. Per la giovane donna sarà un nuovo inizio, che le permetterà di ricostruirsi una vita lontano da Mauro.

Trame La Promessa: un nuovo personaggio porta scompiglio a La Promessa

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa che andranno in onda su Canale 5, rivelano che Cruz e Don Alonso si convinceranno a prendere la decisione di lasciare partire la figlia alle volte della Francia, grazie anche all'intervento di Teresa.

La ragazza è la cugina di Leonor. Le due giovani donne da sempre sono in contatto e si scrivono. Teresa verrà insospettita da alcuni racconti della marchesina, tanto da decidere di approdare alla tenuta, per capire cosa stia succedendo alla giovane cugina e aiutarla.

Sarà proprio grazie a Teresa che Lujan riuscirà a riprendere la sua vita in mano e a sorridere di nuovo. La cugina di Leonor però, non mancherà di portare nuovo scompiglio all'interno de La Promessa. Gli spoiler dei nuovi appuntamenti rivelano infatti che un nuovo triangolo amoroso verrà a crearsi alla tenuta. Triangolo dove si troverà in mezzo anche la bella Teresa.