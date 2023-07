Armando Incarnato è tornato a far parlare di sé per un post pubblicato su Instagram. Nel dettaglio, lo storico volto di Uomini e donne ha sostenuto che le coppie nate all'interno del dating show di Maria De Filippi se escono insieme solo per avere visibilità prima o poi finiscono nel dimenticatoio. A tal proposito ha ricordato che andrebbe portato rispetto al proprio ex e ha sostenuto che "qualcuno" non ne ha azzeccata una. Sebbene Armando non abbia menzionato nessuno, alcuni utenti hanno ipotizzato che sia una velata stoccata a Isabella Ricci.

Le parole di Incarnato

Lo storico cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare un suo scatto su Instagram. Nella didascalia Armando Incarnato ha fatto una riflessione: "Le coppie nate per interesse, sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minino di rispetto nei confronti dell'ex partner. E pensare che a dire di "qualcuno" che non ne ha mai "azzeccata" una, avrei dovuto prendere esempio e imparare il significato della parola amore da qualcun altro". Infine ha sostenuto che su alcune persone non si è mai sbagliato: "Solo i numeri non indovino".

Armando non ha fatto alcun nome o riferimento, ma secondo alcuni utenti potrebbe trattarsi di una possibile frecciatina ai danni di Isabella Ricci.

Ovviamente, si tratta solo di una supposizione del web proprio perché da Incarnato non è arrivata alcuna conferma o smentita.

La reazione di alcuni utenti del web

Al post di Armando Incarnato alcuni utenti hanno deciso di rispondere: "Sincero si vede e si sente in tutto ciò che esprimi, sei scomodo a queste macchiette che vogliono solo apparire.

Vai avanti così sei un vero e non cambiare mai", ha detto un utente. Un altro invece ha ribadito che è l'unico che merita di essere nel parterre maschile di Uomini e Donne. Al contrario, un follower lo ha criticato: "Smettila non sei nessuno".

Isabella e Fabio: botta e risposta a distanza

Nei giorni scorsi, Isabella Ricci è tornata a parlare della fine del matrimonio con Fabio Mantovani.

L'ex dama di Uomini e Donne ha spiegato che è stata lei a chiedere la separazione, ma non ha voluto rivelare i motivi perché non vuole che la sua separazione diventi un "chiacchiericcio da bar".

Dal canto suo, Fabio Mantovani su Instagram si è tolto qualche sassolino in merito alla tanto decantata "privacy" chiesta dall'ex moglie. L'ex cavaliere ha sostenuto che, leggendo i commenti apparsi sul web, Isabella non abbia mantenuto la privacy su ciò che accadeva all'interno del matrimonio visto che sembrerebbe che molte persone siano a conoscenza alcuni dettagli. A tal proposito ha lanciato una frecciatina a Isabella: "Sul riserbo calerei un velo pietoso".