Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) farà una scoperta sconvolgente dopo aver sorpreso suo nipote Fikret intento a danneggiare la fabbrica di Demir Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Fikret vuole vendicarsi della famiglia Yaman

Le anticipazioni di Terra amara annunciano che inizieranno i guai per Fikret.

Il giovane dimostrerà di avercela a morte con la famiglia Yaman, essendo il figlio illegittimo del defunto Adnan senior.

In particolare, Fikret deciderà di prendersela con il fratellastro Demir, dato che suo padre è ormai passato a miglior vita. Tuttavia, le intenzioni del giovane verranno presto scoperte da Ali Rahmet. Proprio quest'ultimo scoprirà che suo nipote aveva ridotto in mille pezzi la lapide di Adnan senior. Un gesto a cui Fekeli non riuscirà a dare una spiegazione visto che sarà ancora all'oscuro della sua vera identità.

Per questo motivo, l'anziano deciderà di affrontare il ragazzo, che gli comunicherà di odiare la famiglia Yaman per quello che era stato fatto in passato a lui e al defunto Yilmaz (Ugur Gunes).

Il ragazzo distrugge la fabbrica di Demir

Tuttavia, Fikret finirà per compiere un nuovo passo falso.

In particolare deciderà di di provocare un ingente danno all'azienda degli Yaman dopo aver spinto Umit a intraprendere una relazione clandestina con Demir per rovinare il suo matrimonio con Zuleyha.

Fikret uscirà in piena notte per sabotare alcuni barili di latte riposti nella fabbrica per recare un danno economico al fratellastro.

Sarà in questo frangente che il giovane andrà incontro a una brutta sorpresa.

Ali Rahmet scopre che suo nipote è il figlio illegittimo di Adnan senior

Ali Rahmet sorprenderà il nipote intento a distruggere i contenitori di latte. Quindi Fikret messo con le spalle al muro e non potrà fare altro che ammettere tutta la verità. Il giovane infatti confiderà all'anziano di non essere realmente il figlio di Musa ma il fratellastro di Demir, nato da una relazione extraconiugale tra sua madre e Adnan senior.

Una rivelazione che desterà lo stupore di Ali Rahmet, il quale non sembrerà credere a quanto sentito.

Alla fine, Fikret rivelerà che molti anni prima Adnan senior non aveva dato ospitalità a lui e sua madre quando Musa li aveva cacciati di casa alla scoperta del tradimento.