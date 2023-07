In vista della puntata di Un posto al sole di lunedì 31 luglio 2023 su Rai 3 le anticipazioni rivelano che Rossella farà una scoperta sconcertante che farà crollare tutte le sue certezze.

Viola intanto sarà in ansia dopo la confessione di Antonio, che le dirà di aver litigato con il suo amico Manuel.

Alberto sarà sempre più sospettoso e il suo carattere burbero non farà altro che far allontanare Clara.

Un posto al sole puntata di lunedì 31 luglio 2023: Manuel si confida con Rosa

Manuel ha una nuova passione: i videogiochi. Il bimbo passa tantissimo tempo davanti allo schermo, attirato dalla realtà virtuale.

Una situazione che si è trasformata in pericolo reale, quando ha trovato un'arma nel borsone di zio Eduardo. Non vedendo l'ora di condividere il suo segreto, è andato dal piccolo Antonio portandola con sé.

I due bimbi continueranno a essere in pericolo ma nello stesso tempo curiosi di provare quell'oggetto da grandi che hanno i poliziotti. Antonio e Manuel hanno finito per litigare ed entrambi non penseranno ad altro.

Viola non potrà non notare il malumore di suo figlio e così lo esorterà a confidarsi con lei. Il bimbo le rivelerà di aver litigato con Manuel, ma omettendo il reale motivo.

Alberto destabilizza Clara nella puntata di Un posto al sole di lunedì 31 luglio 2023

Continuando con le anticipazioni, Samuel continuerà a sentirsi in colpa con Speranza, ma nello stesso tempo non riuscirà a resistere a Micaela: come ha confidato a Nunzio, sono due ragazze completamente diverse alle quali non è capace di rinunciare.

Clara invece si avvicinerà di nuovo a Eduardo, che sembra intenzionato a cambiare vita, ma sarà vero? Palladini è stressato, anche per il fatto di non essere riuscito a prenotare le vacanze, prendendosela con Niko.

Il nervosismo e i sospetti di Alberto finiranno per compromettere ancora di più il già fragile rapporto con Clara.

Anticipazioni Un posto al sole 31 luglio 2023: la scoperta di Rossella

Nunzio non riuscirà a smettere di pensare a Rossella, e sarà infastidito dal fatto che sta cercando di farlo uscire con Ada. Rossella, dal canto suo, proverà a togliersi dalla testa quanto successo, sentendosi in colpa nei confronti di Riccardo.

Nell'episodio di lunedì, Rossella farà una scoperta sconcertante che metterà a repentaglio le già poche certezze in amore.

Al momento il tutto è ancora ignoto e per capire di cosa si tratta occorre aspettare l'episodio di Un posto al sole di lunedì 31 luglio