La nuova soap opera turca My home my destiny si sta rivelando un successo su Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 luglio, gli spettatori saranno testimoni di importanti sviluppi nella trama. Mehdi si renderà conto di essere profondamente innamorato di Zeynep, ma allo stesso tempo non saprà come conquistare il cuore della giovane Göksu. Nel frattempo Zeynep sarà sempre più confusa e all'improvviso cambierà idea riguardo le imminenti nozze con Faruk e si recherà da Mehdi per annunciargli la novità.

Zeynep non vuole sposare Faruk

Nelle puntate di My home my destiny, trasmesse dal 17 al 21 luglio, Zeynep non vorrà più sposare Faruk e accetterà di convolare a nozze con Mehdi: l'uomo sarà spinto anche dalla sua prepotente madre Zeliha, che desidera a tutti i costi vederlo sposato. Mehdi sarà felice della risposta di Zeynep, ma sarà anche curioso di capire cosa abbia spinto la giovane a cambiare idea così repentinamente.

Nel frattempo, Zeynep verrà coinvolta negli affari della sua complicata famiglia: dopo aver festeggiato la cerimonia di fidanzamento, i genitori biologici di Zeynep riceveranno uno sfratto immediato e si trasferiranno a casa di Zeliha e Sultan. Questa situazione scombussolerà la vita della giovane Göksu e la preoccuperà non poco.

Zeynep e Mehdi si sposano

Il giorno delle nozze si avvicinerà sempre di più e Zeynep sarà alquanto nervosa. Il suo stato d'animo sarà così teso che deciderà di inviare un messaggio allarmante alla sua madre adottiva Nermin, chiedendole aiuto. Nermin, preoccupata per sua figlia, si affretterà a informare Faruk della situazione e lo esorterà a scoprire cosa stia accadendo nel quartiere.

Nonostante le preoccupazioni, Zeynep e Mehdi si sposeranno e la cerimonia si svolgerà secondo la tradizione. Tuttavia, durante la cerimonia, Zeynep mostrerà segni evidenti di insoddisfazione e freddezza, lasciando Mehdi molto sorpreso e deluso.

Faruk e Mehdi ai ferri corti

Zeynep sembrerà ancora legata al suo ex fidanzato Faruk e discuterà animatamente con lui, poco dopo aver pronunciato il fatidico sì.

La rabbia di Mehdi sarà incontenibile e la situazione degenererà in una rissa. Questo evento imprevisto metterà ulteriormente in crisi il rapporto appena iniziato tra Zeynep e Mehdi. Nel frattempo, la famiglia di Mehdi si mostrerà sempre più ostile verso Zeynep, temendo che possa allontanare definitivamente il loro figlio dal quartiere.

Mehdi diventerà sempre più geloso, così deciderà di confrontarsi con Zeynep, riguardo alla presenza di un altro uomo nella loro casa. Mehdi pretenderà che Zeynep gli dica immediatamente chi sia l'intruso.

Zeynep scopre di dover consumare il matrimonio con Mehdi

Fortunatamente Zeynep verrà salvata da Sakine, che inventerà una bugia e dirà che Faruk è il fratellastro di sua figlia.

Questa menzogna creerà non poco dramma all'interno della famiglia Göksu.

Ma il colpo di grazia per Zeynep arriverà la notte delle nozze, quando sua madre e sua suocera le riveleranno che, nonostante sia un matrimonio di convenienza, lei dovrà comunque consumare il matrimonio con Mehdi. Questa prospettiva verrà immediatamente rifiutata da Zeynep, la quale caccerà via in malo modo Mehdi, dalla loro camera da letto.

Dopo aver scoperto che Mehdi ha dormito a terra vicino al suo letto, l'umore di Zeynep diventerà ancora più cupo. La famiglia dell'uomo continuerà a peggiorare la situazione, cercando di provocare una reazione da parte della neo-sposa per dimostrare che non è adatta ad essere la moglie di Mehdi.

Zeynep mente a Mehdi e Faruk

Zeynep riuscirà a mantenere la calma e deciderà di uscire al più presto, per recarsi all'università e sostenere un esame. Poco dopo la giovane Göksu si troverà ad affrontare un altro spiacevole inconveniente. Mehdi e Faruk, infatti, penseranno di raggiungere la donna all'università, per parlare con lei. Sarà così che Zeynep sarà costretta a mentire a entrambi per evitare una seconda rissa e ulteriori complicazioni.

La tensione sarà palpabile e gli spettatori saranno ansiosi di vedere come reagirà Mehdi, quando scoprirà la verità su Faruk. Questa rivelazione porterà ulteriori sconvolgimenti nella trama e solleverà nuove domande sul futuro della relazione tra Mehdi e Zeynep.

Saranno in grado di superare questa nuova sfida e trovare la felicità insieme, o il loro amore sarà destinato a essere distrutto dalle bugie del passato?

L'appassionante soap turca My home my destiny tiene gli spettatori sulle spine e promette ancora molti colpi di scena emozionanti mentre la trama si sviluppa e le relazioni si complicano. Non resta che sintonizzarsi per scoprire come si svolgerà questa intricata storia d'amore.