"Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere": questo l'incipit delle dichiarazioni rese dalla showgirl e conduttrice di Boomerissima in onda su Rai 2 Alessia Marcuzzi, che nel corso di un'intervista rilasciata nelle ultime ore al quotidiano La Repubblica ha replicato ad alcune indiscrezioni di Gossip che la vorrebbero coinvolta nella crisi matrimoniale in corso tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Alessia Marcuzzi si sente ferita dalle voci di gossip

"Sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: “Non vengo perché mi devo salvare da me stessa”.

Faccio fatica a tenermi' ha proseguito la Marcuzzi escludendo dunque nettamente di aver recitato un qualsiasi ruolo nella liason De Martino-Rodriguez. Come risaputo, i rumors attorno alla coppia, separatasi per l'ennesima volta dopo le crisi degli ultimi anni, alimentano la macchina del gossip ormai da settimane: l'ultima puntata è andata in scena tramite le dichiarazioni rese dal re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ha rivelato come tra i tanti (presunti) tradimenti orditi da De Martino nei confronti della moglie ce ne sarebbe uno perpetrato assieme ad una studentessa 23enne di Napoli di nome Lara. Se le smentite prodotte da Alessia Marcuzzi saranno sufficienti o meno per spegnere i gossip legati ad un suo presunto coinvolgimento è presto per dirlo, lei intanto ha tenuto a dare con forza la propria opinione.

Alessia Marcuzzi sulle differenze fra uomini e donne

"A noi donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate: sulla bellezza, su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi, insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali" ha proseguito Marcuzzi, esprimendo con forza la propria posizione di 'tranquillità' in merito alla propria condotta e scelte di vita.

Nel corso dell'intervista, la conduttrice tv ha anche toccato diversi temi professionali, soprattutto in merito al tipo di programmi televisivi che ha deciso di condurre al contrario di quelli dai quali ha invece deciso di separarsi.

Marcuzzi ha sentito di doversi allontanare da un certo tipo di programmi

"Non volevo più accettare programmi che non mi somigliavano.

Ero cresciuta. Mi sentivo di voler cambiare, il successo è bellissimo: ma ho iniziato a 18 anni. Mi mancava la scrittura, la parte creativa" ha dichiarato a tal riguardo, evidenziando come ad un certo punto della propria vita abbia avuto necessità di seguire prodotti televisivi più adeguati alla propria evoluzione personale.

"Sono diventata anche imprenditrice, il piano B è diventato il piano A: mi sono messa a fare borse e creme, per lasciare le aziende ai miei figli. Sono fiera di quello che ho costruito, ho 33 persone che lavorano con me" ha concluso fieramente la showgirl.