Quella formata da Francesca e Manuel è una delle 7 coppie partecipanti a Temptation Island. Martedì 4 luglio, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione riguardante il giovane: pare che Manuel abbia continuato a cercare delle ragazze, anche prima della partenza per la Sardegna per l'inizio delle riprese del programma condotto da Filippo Bisciglia. Ovviamente, si tratta di un rumor, ma potrebbe non essere infondato, visto che lui stesso ha detto di avere tradito più volte la compagna.

La segnalazione di Marzano

Nel pomeriggio di ieri, Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da una follower contenente una segnalazione su Manuel: "Quello di Temptation Island mi scriveva sempre, anche prima di partire". Nella parte finale del messaggio, la ragazza ha espresso un parere sulla coppia formata da Manuel e Francesca: "Per me lui non è innamorato, altrimenti non ti intrattieni con altre a parlare".

Secondo il punto di vista di Marzano invece, non ci sarebbe nulla di nuovo nella segnalazione, visto che lo stesso volto del docu-reality di Canale 5 ha più volte dichiarato di avere tradito la fidanzata. Inoltre, l'esperta di gossip ha visualizzato alcune chat, quindi potrebbe trattarsi di una notizia corrispondente alla verità.

Manuel e Francesca

In occasione del video di presentazione di Temptation Island, Francesca ha detto di essere stata lei a scrivere al programma perché vuole capire se ha un futuro o meno la storia con Manuel. La ragazza ha spiegato di essere fidanzata da 2 anni e 4 mesi, ma ogni due per tre Manuel la lascia per un mese e poi torna. La diretta interessata ha riferito che vorrebbe semplicemente capire se Manuel vuole davvero stare con lei oppure no.

Nel video, Manuel non ha detto una parola, ma dopo essere approdato nel villaggio dei fidanzati si è lasciato scappare una confidenza inedita: ogni volta che lascia Francesca, ha sempre avuto rapporti intimi con altre ragazze. Tale affermazione ha ferito la 23enne, poiché lui si giustificava dicendo che era stufo di alcuni modi di fare.

Temptation Island: Manuel ha ammesso che vuole sentirsi libero

Durante la seconda puntata di Temptation Island, Manuel ha ribadito che sente la necessità di rimarcare i suoi spazi. Parlando con una delle single, il giovane ha riferito che in un futuro lontano vede Francesca come mamma dei suoi figli. Attualmente, però, non sente di essere pronto per il matrimonio, così come vuole continuare a conoscere altra gente.

Dal canto suo, Francesca ha detto di esserci rimasta male per l'atteggiamento del suo compagno. Inoltre, ha riferito di non essere disposta ad essere sempre lì, ogni volta che Manuel decide di concedersi qualche scappatella.