Cosa succede nel finale di Terra Amara in onda su Canale 5 nel corso del 2024? Le anticipazioni della soap opera pomeridiana Mediaset rivelano che ci sarà spazio per numerosi colpi di scena che non passeranno inosservati, legati in primis alle vicende di Zuleyha.

La donna, infatti, si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita dopo la morte di Yilmaz e Demir: per lei non sarà affatto semplice e come se non bastasse, il destino si accanirà ancora una volta contro la donna, destinata a restare sola.

Zuleyha resta vedova e sola: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di Terra amara rivelano che Zuleyha proverà a dare l'ennesima svolta alla sua vita dopo aver incontrato due lutti che la segneranno profondamente.

La donna riuscirà così a ritrovare l'amore grazie ad Hakan, un ricco imprenditore che farà breccia nel suo cuore e riuscirà a colpirla profondamente.

I due decideranno di unirsi in matrimonio, ma tale felicità verrà spazzata via dal brutale assassinio dell'uomo.

Hakan verrà ucciso all'interno della sua abitazione da quello che, in realtà, era un colpo destinato a Zuleyha.

Per l'uomo non ci sarà nulla da fare e morirà tra le braccia della sua donna che, a quel punto, deciderà di chiudere con l'amore.

Zuleyha si ritroverà così vedova e sola, pronta ad affrontare in solitaria i restanti giorni della sua esistenza.

Leyla al posto di suo padre Demir: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Spazio anche alle novità legate alle vicende dei figli di Zuleyha, che verranno raccontate proprio nell'ultimo episodio di sempre della soap opera.

Le anticipazioni sul finale di Terra amara rivelano che Leyla deciderà di studiare all'estero per poi rientrare a Cukurova e prendere in mano l'eredità che le è stata lasciata da suo padre Demir.

Sarà la giovane Leyla, quindi, a diventare la nuova donna degli affari di famiglia pronta a riportare in auge tutto ciò che di bello ha fatto suo padre nel corso degli anni.

Capitolo diverso per Adnan: il ragazzo deciderà di allontanarsi dal mondo degli affari per coltivare la sua immensa passione per il cinema.

Si chiude così uno degli appuntamenti maggiormente riusciti degli ultimi anni, in grado di saper appassionare una fetta sempre più elevata di spettatori nella fascia del pomeriggio.

Mediaset gongola per gli ottimi ascolti registrati da Terra amara in daytime

Le puntate di Terra amara, infatti, sono diventate un fiore all'occhiello della programmazione televisiva Mediaset, in grado di appassionare una media che arriva a sfiorare anche la soglia dei tre milioni di spettatori al giorno e punte del 25% di share.

Un grande successo per la rete ammiraglia Mediaset, la quale potrà continuare a usufruire di questo prodotto fino al 2024, dopodiché calerà definitivamente il sipario sulle vicende degli abitanti di Cukurova.