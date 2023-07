In Terra Amara Hünkar mal sopporta il tradimento di Demir, che alle sue spalle ha proseguito ad avere dei rapporti con Sevda, una delle tante amanti di Adnan Yaman. In qualche modo punirà il figlio, e lo farà anche dando una mano a Züleyha e Yilmaz. Hünkar si alleerà con loro appoggiando il piano di fuga che dovrebbe portarli verso la Germania.

Yilmaz teme che Hünkar possa spifferare il piano di fuga

Dopo tante tribolazioni, finalmente Züleyha e Yilmaz avranno modo di mettere in atto il loro piano di fuga. Ad attenderli c'è un futuro lontano dalla Turchia e come meta c'è la Germania, dove ad attenderli c'è un amico di Yilmaz, che li darà una mano nei primi periodi di permanenza.

Non diranno a nessuno che sono pronti a scappare, a eccezione di una sola persona: Hünkar. Yilmaz non si fiderà tanto della donna, visto che la sua storia Züleyha è andata in frantumi proprio a causa sua. Yilmaz temerà che la gentilezza della donna possa essere soltanto un imbroglio e che ben presto possa rivelare il piano di fuga a qualcuno.

Hünkar l'alleata perfetta

Yilmaz confiderà i suoi dubbi a Züleyha e la ragazza proverà a rincuorarlo: Hünkar è cambiata, soprattutto da quando Demir l'ha delusa totalmente con il suo rapporto con Sevda. Nemmeno Züleyha l'avrebbe mai potuto credere, ma Hünkar si rivelerà la perfetta alleata per la loro fuga.

Questa sicurezza di Züleyha nascerà da un confronto con Hünkar, in cui quest'ultima le ha rivelato di sapere che vede Yilmaz di nascosto e si è resa così conto di dover rimediare agli errori fatti in passato, aiutandoli a scappare per sempre dalla Turchia.

Yilmaz e Züleyha pronti alla fuga

Tra i vari gesti che Hünkar farà per Züleyha ci sarà quello di regalarle alcuni dei suoi gioielli. Non sarà per niente facile, a livello economico, vivere in Germania senza una lavoro, almeno nel primo periodo, così se lei e Yilmaz dovessero avere bisogno di soldi avranno l'opportunità di vendere i gioielli.

Il piano sembrerà organizzato per il meglio, così i due si prepareranno per fuggire.

Yilmaz pronto a scappare con Kerem Ali

Nella fuga i due vorranno portare con sé anche Adnan, Leyla e Kerem Ali, e la metteranno in pratica quando Demir e Müjgan non saranno presenti in casa. Quando Yilmaz andrà nel ranch di Fekeli per prendere il bambino troverà Behice a fargli da babysitter.

Dovrà trovare una buona scusa per portarlo via, così le dirà che vuole passare più tempo con il figlio, magari facendo una passeggiata per il parco.

Behice vorrebbe accompagnarlo, ma Yilmaz rifiuterà la sua compagnia. Ovviamente non dovrà farle capire che sta scappando con il bambino, così eviterà di prendere i suoi vestiti. Questo sarà solo l'inizio, ma la fuga della coppia avrà vita breve.