Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda, Marina si sta avvicinando alla verità su Lara. Il castello di bugie costruito dalla donna sta iniziando a vacillare e presto Martinelli potrebbe essere scoperta, ma andrà davvero così?

Secondo alcuni rumor, pare che la risoluzione di questa vicenda sia ancora lontana anche se nei prossimi episodi ci saranno delle rivelazioni sorprendenti.

Un posto al sole, anticipazioni 17-20 luglio: le indagini di Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) proseguirà con le proprie indagini giungendo alla conclusione che Tommaso non è figlio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti).

La vicenda delle lenzuola, evidentemente, spingerà l'imprenditrice a credere che la Martinelli abbia abortito e le basterà poco per capire che tutto torna. Del resto gli esami sulla paternità sono stati fatti nei primi mesi di gravidanza, mentre nessuno ha visto Lara partorire.

Marina potrebbe decidere quindi di recarsi al San Filippo e non le ci vorrebbe molto per arrivare alla dottoressa Picone (Debora Mattiello).

La dottoressa Picone

Se Marina dovesse riuscire a contattare la dottoressa Picone, ci sarebbe un importante ostacolo da considerare. La ginecologa è sembrata un medico integerrimo che non avrebbe nessun motivo per violare la privacy di una sua paziente, ma basterà davvero questo per fermare l'imprenditrice?

Se la verità fosse davvero contenuta in una cartella clinica, Marina potrebbe chiedere aiuto ad Ornella (Marina Giulia Cavalli) o corrompere qualcuno. In ogni caso se la la donna fosse determinata ad andare fino in fondo potrebbe trovare un modo, eppure pare proprio che le indagini di Marina si areneranno.

Secondo una serie di rumors, la vicenda andrà avanti ancora per un po'.

Molti degli attori coinvolti, tra cui la stessa Lara, stanno ancora girando puntate che andranno in onda dopo la pausa estiva a riprova che la storyline continuerà ancora per molto tempo. Certo Lara, per allora, potrebbe essere in fuga o avere a che fare con la giustizia, in ogni caso la sensazione è che la verità non verrà ancora fuori in questi ultimi episodi estivi anche se è lecito aspettarsi un clamoroso cliffhanger, per la pausa che avverrà venerdì 11 agosto.

Si riparte il 28 agosto: l'anno scorso ci fu la morte di Susanna

Le puntate riprenderanno lunedì 28 agosto. L'anno scorso gli episodi iniziarono con il botto mostrando la morte di Susanna. Tale scelta ha portato bene all'intera stagione che è riuscita a mantenersi sempre su livelli di ascolti record. La questione però è un'altra: se Marina, nei prossimi episodi, dovesse scoprire che Tommy non è figlio di Lara perché tacere?

C'è la possibilità che Marina non riesca a raccogliere prove e che quindi non venga creduta o addirittura che scopra la verità ma la tenga per sé, in modo da avere un'arma per minacciare la sua rivale e allo stesso tempo punire Roberto.