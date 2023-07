Ci saranno diverse novità nelle puntate di Terra Amara in onda dal 31 luglio al 6 agosto su Canale 5. Gli spoiler della serie tv turca rivelano che Demir Yaman e la madre Hunkar riusciranno a riconciliarsi. Yilmaz Akkaya, invece, si renderà protagonista di un rapimento ai danni di Adnan.

Terra amara anticipazioni: Demir e Hunkar sotterrano l'ascia di guerra

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Yilmaz non troverà la forza di affrontare con Mujgan la questione sulla paternità di Adnan. La dottoressa, però, deciderà di parlare con il marito dopo essersi confrontata con Behice.

Fingerà di non aver mai saputo la verità, ma Nazire spierà la conversazione e costringerà la donna a raccontare a Yilmaz che sapeva da tanto tempo che Demir non era il padre di Adnan.

Demir e Hunkar, intanto, sotterreranno l'ascia da guerra e si recheranno insieme in ospedale per riportare Adnan a casa. In questa circostanza il ricco imprenditore noterà che la targa del reparto di pediatria dedicata a sua moglie è stata tolta, tanto da pretendere di sapere il motivo da Aykut. Anche Yilmaz correrà in ospedale per le dimissioni del figlio, ma tra lui e Demir si innescherà l'ennesimo litigio.

Sermin scopre che FIkret non è chi dice di essere

Hunkar e Ali Rahmet decideranno di trovare insieme una soluzione per far cessare l'ostilità tra i figli, così convinceranno Yilmaz, Demir e le rispettive mogli a incontrarsi per un incontro chiarificatore, che però non darà il risultato sperato.

Sermin, invece, scoprirà che Fikret non è chi dice di essere, tanto da correre a Behice a spifferare tutto. La dark lady le mostrerà le prove della falsa identità di Fikret e vorrà agire di conseguenza. Allo stesso tempo Fikret e Ali Rahmet si dirigeranno a Kuzdere dove un mulino sta andando a fuoco. La strada sarà bloccata da alcuni massi, messi di proposito da alcuni malviventi che li tenderanno un agguato.

Ali Rahmet rimarrà vittima di un'aggressione, ma verrà salvato da Fikret che si metterà all'inseguimento dei due.

Yilmaz rapisce Adnan dalla tenuta

Demir convocherà una conferenza stampa per dichiarare che Adnan è il figlio biologico di Yilmaz, ma ammetterà che nonostante ciò lo considera a tutti gli effetti il primogenito e non vuole rinunciare a lui.

Parole che manderanno su tutte le furie Akkaya, che non esiterà a rapire il bambino dal suo lettino e a scappare dalla tenuta, con l'intenzione di non lasciarlo nelle mani di Demir. Zuleyha sarà sconvolta per il comportamento dell'ex a differenza di Demir, che minaccerà di farla pagare cara a Gulten visto che la riterrà complice del rapimento di Adnan.