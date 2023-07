Lo sceneggiato Terra Amara continua la propria in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Demir deciderà di rivelare alla stampa la verità su Adnan. Il figlio di Hunkar confesserà che Adnan non è suo figlio biologico e di aver sposato Zuleyha non sapendo che quest'ultima fosse già incinta di Yilmaz. Yaman però mentirà, asserendo di non essere stato a conoscenza al momento delle sue nozze, che la donna e Yilmaz fossero fidanzati.

Spoiler Terra amara, nuove puntate: Demir scopre il piano di fuga di Yilmaz e Zuleyha

Tutto avrà inizio quando Demir scoprirà del piano di fuga architettato da Zuleyha e Yilmaz, per vivere insieme una nuova vita in Germania.

Ancora una volta, Demir deciderà di portare via i suoi bimbi e di affidarli a Sevda. Hunkar scoprirà così che suo figlio, da anni si prende cura di quella che è stata l'amante di suo marito e che aveva rischiato di rovinare la loro famiglia. La matrona pr tale ragione vorrà disconoscere suo figlio. Zuleyha invece, presa dalla rabbia, rivelerà a Demir che Yilmaz è a conoscenza di essere il vero padre di Adnan.

Nel bel mezzo del litigio, il piccolo Adnan entrerà in possesso di una pistola, sparandosi accidentalmente. Tutti saranno disperati per le sorti del piccolo, che comunque verrà operato e salvato tempestivamente. Zuleyha sarà furiosa sia con Yilmaz che con Demir, dato che nel momento in cui è avvenuto l'incidente i due stavano litigando per la paternità di Adnan.

Sarò che così che Altun si dirà disposta a rinunciare al divorzio, purché la vita dei suoi figli non venga messa nuovamente a repentaglio.

Demir decide di parlare alla stampa

In paese tutti inizieranno a parlare dell'incidente del piccolo Adnan e si spargerà la voce che il piccolo sia in realtà il figlio di Yilmaz e non di Demir.

Ovviamente, il chiacchiericcio non piacerà per niente a Yaman. L'uomo, non sopportando le illazioni che verranno fatte sul conto della sua famiglia, deciderà di indire una conferenza stampa, nelle quale confesserà che Adnan non è suo figlio, bensì di Yilmaz.

Demir racconterà una verità distorta, in quanto confesserà di non essere stato a conoscenza della gravidanza di Zuleyha e di aver accettato successivamente di crescere Adnan come fosse suo figlio.

Poi Yaman aggiungerà di non aver saputo subito che Yilmaz e Zuleyha erano fidanzati, ma di aver creduto che i due fossero fratello e sorella. Ovviamente, Demir non racconterà di aver costretto Zuleyha a stare con lui per anni. Queste mezze verità annunciate alla stampa dal figlio di Hunkar, scateneranno la furia di Yilmaz.