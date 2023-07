Durante il finale della prima stagione di My home my destiny, Zeynep scoprirà la verità sul rapporto tra Emine e Faruk. Infine si vedrà insieme, in atteggiamenti complici, nell'albergo di Sapanca, che è di proprietà sia di Faruk che dei genitori adottivi di Zeynep.

Emine scappa da casa per stare con Faruk

Sultan scoprirà che Emine ha intrapreso una storia d'amore con Faruk e non la prenderà per niente bene. Troverà vergognoso che la figlia si sia messa con l'ex fidanzato della sua migliore amica, così prenderà una decisione drastica: per un periodo di tempo la spedirà in un posto lontano, dalla zia Toka, cosa avrà modo di schiarirsi le idee.

Sarà la ragazza, però, a decidere cosa fare della sua vita: se ne andrà di casa lasciando alla madre un semplice messaggio sul frigo. Il destino, però, sarà beffardo nei suoi confronti.

La famiglia di Mehdi e Zeynep parte in vacanza

Emine, infatti, si trasferirà da Faruk e lui, per farla distrarre, la porterà in un suo albergo situato a Sapanca. Quella struttura, però, ha anche altri soci, tra cui i genitori adottivi di Zeynep e proprio in quella stessa giornata Nermin inviterà Zeynep, Mehdi e tutta la famiglia a trascorrere qualche giorno di vacanza nello stesso hotel.

Al viaggio si unirà anche Sultan, che non avrà il coraggio di dire che la figlia è scappata a casa di Faruk, così dirà a tutti che si trova a casa della zia Toka in quanto non si sente tanto bene.

Emine scopre che la madre è nel suo stesso albergo

Sarà Emine a rendersi conto che nell'hotel ci sono la madre e i suoi amici, questo perché avrà un incontro fortuito in piscina con Kibrit. La ragazzina sarà molto arrabbiata con Emine per il suo comportamento nei confronti di Zeynep, ma per proteggere proprio quest'ultima non le dirà che la sua migliore amica si è messa con il suo ex.

Emine vorrebbe andarsene subito dall'hotel, ma Faruk la convincerà a rimanere almeno una notte, ma la mattina seguente succederà ciò che Emine ha sempre temuto.

Zeynep scopre che Faruk ed Emine stanno insieme

Emine si troverà nella hall dell'hotel insieme a Faruk, pronta ad andarsene via, ma in quell'istante anche la famiglia di Zeynep sarà pronta a partire.

Loro saranno fuori dall'hotel, mancherà solo Kibrit, che rimarrà bloccata e inorridita nella hall quando vedrà Emine insieme a Faruk.

Non vedendola arrivare, Zeynep entrerà per recuperarla e sarà proprio in quell'istante che vedrà la sua migliore amica in atteggiamenti complici con Faruk. Zeynep non proferirà parola e se ne andrà via. Non farà nemmeno una scenata, anche perché avrà paura della possibile reazione di Mehdi e di Sultan, convinta che quest'ultima non sia a conoscenza della verità. A Emine, invece, non resterà altro che piangere.