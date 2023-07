Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda venerdì 14 luglio, Hunkar deciderà di vendere le proprie quote di partecipazione dell'azienda Yaman ad Yilmaz. Quando Demir verrà a saperlo discuterà bruscamente con il suo acerrimo nemico in amore, per poi recarsi da Fikret che si schiererà contro il figlioccio. Successivamente, Behice cercherà di convincere le signore di Cukurova della pericolosità della signorina Altun, diffamandola. Infine, Gulten scoprirà il piano della zia di Mujgan e consiglierà a Zuleyha di denunciarle per tentato omicidio, ma qualcuno origlierà la conversazione.

Fikret aggredisce fisicamente Demir in Terra amara

Nella prima parte dell'episodio di Terra amara, Hunkar proporrà ad Yilmaz di comprare le sue quote nell'Adnan Yaman Holding e il ragazzo accetterà l'offerta senza alcuna esitazione. Intanto, durante la trattativa in azienda, arriverà Demir che scoprirà troppo tardi che sua madre ha ceduto la sua percentuale di partecipazione all'ex fidanzato di Zuleyha. A questo punto la discussione tra i due uomini sarà inevitabile: il signor Yaman dirà fermamente ad Akkaya di restituirgli le quote, ma a nulla serviranno le sue minacce. Anzi, non faranno altro che aggravare la situazione poiché Fikret interverrà per difendere Yilmaz aggredendo verbalmente e poi fisicamente il figlio di Hunkar.

Behice diffama Zuleyha con le altre signore di Cukurova

Successivamente, Demir si recherà da Fekeli per raccontargli quanto accaduto e riuscirà ad ottenere l'appoggio di Ali Rahmet che sarà contrario al comportamento del figlioccio e del nipote. Nel frattempo, Gulten andrà in periferia per una commissione e ascolterà una conversazione tra la zia della dottoressa Mujgan e altre signore di Cukurova che la lascerà senza parole.

Infatti, la domestica di villa Yaman scoprirà che Behice sta provando a convincere le donne del paese che la signorina Altun è pericolosa raccontando menzogne sul suo conto.

Gulten consiglia a Zuleyha di denunciare Behice e Mujgan

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Gulten correrà subito a casa da Zuleyha per raccontarle che Behice la sta diffamando con le altre signore di Cukurova.

Per questo motivo, la giovane Taskin consiglierà alla signorina Altun di dire la verità alle autorità, ma la moglie di Demir rifiuterà di sporre denuncia contro Behice e Mujgan per tentato omicidio poiché spera di poter lasciare Cukurova insieme all'amore della sua vita il prima possibile. Tuttavia, Sermin origlierà la conversazione fuori dalla porta e apprenderà che la dottoressa ha provato a togliere la vita a Zuleyha. Infine, l'ex moglie di Sabahattin penserà di dire tutto a suo cugino.