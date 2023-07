Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda giovedì 6 luglio, Hatip verrà trovato senza vita nel bosco e l'opinione degli abitanti di Cukurova non tarderà ad arrivare. Nel frattempo, Zuleyha verrà dimessa dall'ospedale e potrà finalmente riabbracciare i suoi figli, mentre Demir discuterà con sua madre Hunkar. Successivamente, Cetin informerà la famiglia Yaman dell'omicidio di Hatip.

Saniye dubiterà dell'interesse di suo marito per la morte di Hatip. Infine, Yilmaz chiederà aiuto a Gulten per incontrare la sua ex fidanzata.

Zuleyha torna a casa e riabbraccia i suoi figli in Terra amara

Nella prima parte dell'episodio di Terra amara, Zuleyha verrà dimessa dall'ospedale, dopo essere stata urgentemente operata a causa di un proiettile al petto sparato da Mujgan, e potrà finalmente stare con i suoi figli. Così, accompagnata da suo marito, la signorina Altun tornerà a villa Yaman e non perderà tempo per riabbracciare Leyla e Adnan. Nel frattempo, Demir discuterà con sua madre che gli chiederà il motivo per cui sia tornato nella tenuta dopo aver tradito la sua fiducia schierandosi dalla parte di Sevda, l'amante di suo padre. Tuttavia, il signor Yaman risponderà a Hunkar che la sua priorità in questo momento è stare con sua moglie e i loro bambini.

Cetin informa la famiglia Yaman della morte di Hatip

Adana si risveglierà con una drammatica notizia: Hatip è stato ritrovato senza vita nel bosco. Intanto, gli abitanti di Cukurova inizieranno ad avanzare le prime ipotesi sulla sua morte e quella più accreditata sembrerà essere che gli uomini di Ankara hanno deciso di sbarazzarsi del presidente della camera di commercio per continuare i loro loschi affari nel paese.

Inoltre, la tesi verrà ancora più avvalorata quando il pastore del posto testimonierà di aver visto i malavitosi minacciare il signor Aga. Nel frattempo, Cetin si recherà a villa Yaman per dare il triste annuncio, così sia Demir sia Hunkar faranno preparare le auto per recarsi da Naciye, la vedova di Hatip.

Yilmaz vuole incontrare Zuleyha e chiede aiuto a Gulten

Nella parte finale dell'episodio di Terra amara, Gulten si domanderà il motivo per cui gli uomini di Ankara volessero Hatip morto, ma verrà subito fermata da suo fratello che le ordinerà di stare in silenzio e di non dubitare della testimonianza del pastore di Adana. Tuttavia, questo strano comportamento di Gaffur allarmerà Saniye che inizierà a dubitare del legittimo interesse di suo marito per la questione. Per tale motivo, la donna deciderà di affrontarlo faccia a faccia, ma Taskin manterrà il silenzio. Infine, Yilmaz chiederà a Gulten di aiutarlo a incontrare Zuleyha.