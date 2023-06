Diversi colpi di scena accadranno a Terra Amara durante le puntate che andranno in onda dal 2 al 7 luglio.

In particolare Hatip verrà trovato senza vita e a ucciderlo sarà stato Gaffur, visto da Sermin. Ma a catturare l'attenzione del pubblico sarà la rivelazione che Zuleyha farà a Yilmaz: infatti Akkaya finalmente scoprirà che Adnan è in realtà suo figlio. Si creeranno quindi i presupposti per far sì che Altun e Yilmaz possano stare insieme.

Gaffur ricatta Hatip

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate che verranno trasmesse da domenica 2 a venerdì 7 luglio.

Le trame prendono il via dalla confessione che Rasit farà a Gaffur relativa all'omicidio di Cengaver. Quando il marito di Saniye scoprirà che Hatip è il colpevole, invece di recarsi alla polizia, Gaffur scriverà una lettera anonima per ricattare Tellidere. Frattanto, Hunkar troverà il coraggio di affrontare Sevda, l'ex amante del defunto marito con cui Demir ha sempre mantenuto un buon rapporto durante gli anni. La cosa la amareggerà non poco. Successivamente la matrona Yaman si recherà in ospedale da Zuleyha, che nel frattempo si risveglierà dal coma e le chiederà scusa per tutto il male che le ha fatto, promettendole che sarà sempre dalla sua parte.

Sulla strada per incontrare il ricattatore anonimo, Hatip incontrerà Sermin e per evitare altri problemi deciderà di portarla con sé.

Frattanto a Naciye verrà recapitata la lettera di divorzio e lei per vendicarsi andrà alla polizia per denunciare il marito per l'omicidio di Cengaver. La scoperta che il ricattatore segreto è Gaffur renderà furioso Hatip, ma l'ex capomastro riuscirà a rubargli la pistola da cui partirà un colpo che lo ucciderà.

Intanto, si diffonderà la notizia relativa alla colpevolezza di Hatip per la morte di Cengaver e Demir lascerà l'ospedale per andare alla polizia.

Yilmaz scopre che Adnan è suo figlio

Zuleyha coglierà l'occasione per confessare a Yilmaz la verità sulla paternità di Adnan. Dopo lo choc, Akkaya sarà furioso e minaccerà Altun di riprendersi il figlio: Zuleyha per fermarlo cercherà di buttarsi giù dalla finestra delle stanza dell'ospedale. Yilmaz e Gulten la fermeranno ma Demir vedrà la scena e penserà che la moglie vuole tentare di nuovo il suicidio.

Aiutata da Gulten, Zuleyha dirà a tutti di aver perso solo l'equilibrio. Intanto, Yilmaz si nasconderà a villa Yaman per uccidere Hunkar ritenendola responsabile di tutti i suoi guai, ma l'arrivo di Adnan lo bloccherà.

In paese arriverà Fikret, che per errore rischierà di investire Sermin. Per scusarsi il giovane si offrirà di portarla in ospedale per un controllo. Zuleyha verrà dimessa, mentre in paese si diffonderà la notizia dell'assassino di Hatip: tutti si convinceranno che alle spalle ci sia un regolamento di conti per via di loschi affari.

Dopo aver abbracciato i suoi figli, Zuleyha chiederà l'aiuto di Gulten per incontrare Yilmaz e la coppia comincerà a organizzare la fuga. Infine, rientrato in casa, Yilmaz accuserà Mujgan di aver provato a uccidere Zuleyha, ma Fekeli difenderà la dottoressa.