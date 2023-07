Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 25 luglio, Zuleyha attenterà alla vita di Hunkar, ma Sevda arriverà alla tenuta con una sconvolgente rivelazione che ribalterà la situazione. Intanto, Gulten si prenderà cura dei bambini. Successivamente, la signorina Altun incontrerà Yilmaz di nascosto per raccontargli quanto è accaduto. Nel frattempo, Hunkar andrà a prendere i suoi nipoti per riportarli a villa Yaman e dirà a suo figlio di poter tornare alla tenuta. Infine, Saniye offrirà il suo totale sostegno a Zuleyha dicendole che sarà, per lei, come una sorella maggiore.

Sevda salva Hunkar dalla furia di Zuleyha in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha dovrà rinunciare al suo sogno di vivere una vita lontana da Cukurova con il suo amato e crederà che sia stata Hunkar ad informare Demir della sua imminente fuga con Yilmaz e i bambini. Per questo motivo, armata di un coltello, la ragazza minaccerà di togliere la vita alla suocera, ma proprio in quel momento arriverà Sevda pregandola di fermarsi. A questo punto, l'amante di Adnan Yaman rivelerà a Zuleyha di aver ascoltato una conversazione tra Demir e Sermin e che è stata proprio quest'ultima a tradirli, confermando l'innocenza di Hunkar.

Yilmaz e Zuleyha si incontrano di nascosto nella tenuta

Zuleyha implorerà il perdono della signora Hunkar che deciderà di perdonarla senza troppe esitazioni comprendendo il suo dolore e la sua ira. Dopodiché, la signorina Altun raggiungerà in segreto la casa accanto dove Yilmaz la sta aspettando. Qui, la mamma di Adnan rivelerà al suo amato il motivo per cui è mancata all'appuntamento: Demir li ha intercettati fermandola sulla strada.

Invece, Yilmaz continuerà ad accusare Hunkar per averli traditi, ma Zuleyha gli dirà che non è stata lei ma, presumibilmente, Sermin. Nel frattempo, Gulten si prenderà cura dei bambini a casa di Sevda.

Hunkar promette ad Altun che non starà più lontana dai figli

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Hunkar prometterà alla nuora che non permetterà più a nessuno di portarle via i suoi figli, nemmeno a Demir.

A questo punto, la signora Yaman andrà direttamente a casa di Sevda per riportare i nipoti a casa e farli ricongiungere con la madre. Inoltre, la donna approfitterà per ringraziare la sua acerrima nemica in amore per averle salvato la vita scongiurando la furia di Zuleyha. Nel frattempo, Yilmaz andrà a casa di Sermin e scoprirà che quest'ultima ha informato Demir della fuga per ricevere una lauta somma di denaro in cambio da suo cugino. Infine, Saniye conforterà Zuleyha giurandole che le starà sempre accanto come una sorella maggiore.