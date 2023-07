Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 27 luglio, Mujgan aprirà il suo cuore a Fikret raccontandogli tutte le sventure da quando è arrivata a Cukurova. Intanto, Zuleyha e Yilmaz penseranno di chiedere il divorzio ai rispettivi partner. Successivamente, Behice e Sermin continueranno a credere che il nipote di Fekeli nasconda qualcosa di molto importante.

Nel frattempo, Demir tornerà a casa e Zuleyha chiederà il divorzio, mentre Akkaya proporrà lo stesso a Mujgan ma le loro relazioni saranno inaspettate. Infine, Gaffur proverà a mettere in cattiva luce Rasit.

Mujgan si confida con Fikret che sembra appoggiarla

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Mujgan aprirà il suo cuore al nipote di Fekeli confidandosi con lui. Nello specifico, la dottoressa racconterà all'uomo tutto quello che le è accaduto dal suo arrivo a Cukurova, partendo dai litigi con la propria famiglia per il fidanzamento con Yilmaz fino al parto di Kerem Ali, durante il quale suo marito non era con lei ma con Zuleyha.

A questo punto Fikret sembrerà appoggiare la donna e giustificarla per aver "perso la ragione" con un atteggiamento spropositato nei confronti della signorina Altun.

Zuleyha e Yilmaz vogliono il divorzio da Demir e Mujgan

Successivamente, Zuleyha e Yilmaz si incontreranno di nascosto e decideranno chiedere il divorzio ai rispettivi coniugi, ma la situazione non sarà così semplice come pensano.

Infatti quando Yilmaz proporrà a Mujgan di divorziare, la dottoressa metterà subito in chiaro che non ha alcuna intenzione di far crescere Kerem Ali con dei genitori separati, come peraltro era accaduto a lei stessa nell' infanzia.

Intanto, Demir tornerà a villa Yaman per stare con la sua famiglia e per l'occasione regalerà un ciondolo a sua moglie per segnare la pace tra di loro.

Demir non concede il divorzio ad Altun in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Sermin e Behice crederanno fermamente che Fikret nasconda qualcosa e che in realtà non sia il vero nipote di Fekeli, bensì un malvivente intenzionato a rubare l'eredità dell'uomo. Per questo motivo, la zia di Mujgan inizierà a escogitare un piano per smascherare il ragazzo una volta per tutte dinanzi a suo zio.

Nel contempo, Gaffur proverà a mettere Rasit in cattiva luce con sua moglie Saniye, ma quest'ultima non si farà condizionare dalle parole del marito, ritenendo il ragazzo un buon lavoratore.

Infine anche Zuleyha chiederà il divorzio a Demir, il quale negherà assolutamente di procedere con le pratiche, mettendo quindi in difficoltà il rapporto fra Akkaya e Altun.