Proseguono gli appuntamenti con la soap turca, Terra Amara, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:10 circa e la domenica alle 14:30. Nel corso della settimana che va dal 24 al 30 luglio non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Yilmaz, il quale sta progettando una fuga con Zuleyha, ma qualcosa sembra andare storto e il suo piano è destinato a fallire.

Una partenza fallimentare in Terra amara

Nel corso dei prossimi appuntamenti con Terra amara, Yilmaz e Zuleyha sono in procinto di partire.

All'insaputa di tutti si organizzano per una fuga in Germania, portando i rispettivi figli con loro. Tuttavia, Demir mette il bastone tra le ruote ai due giovani, bloccando la sua ex prima che possa raggiungere il luogo dell'appuntamento con Yilmaz. Quest'ultimo, impaziente per la lunga attesa, inizia a sospettare che Hunkar lo abbia tradito, rivelando il loro piano. Pertanto, preso dalla collera, porta la donna in un capanno e le punta una pistola contro, con l'intenzione di ucciderla.

Fortunatamente, Fekeli viene avvertito da Gulten e va alla ricerca dei due. Nel frattempo, Mujgan è in apprensione in merito al tentativo di fuga fallito e litiga con Behice. Entrambe le donne subiscono i rimproveri di Fekeli.

Intanto, Demir discute animatamente con Sevda, la quale difende apertamente Zuleyha. Mentre, Fikret riveste perfettamente i panni dell'imprenditore da quando Yilmaz gli ha promesso di lasciargli l'azienda cotoniera.

Fekeli in grave pericolo in Terra amara

Nel contempo gli uomini di Ankara si organizzano per compiere l'omicidio di Fekeli.

Demir incontra Sermin mentre si reca a casa di Sevda. Quest'ultima, assiste segretamente alla loro conversazione e scopre che è stata proprio lei a informarlo della fuga di Yilmaz e Zuleyha. Tuttavia, anche quest'ultima crede erroneamente che sia stata Hunkar a tradirli e tenta di ucciderla.

Fortunatamente, Sevda le rivela la verità prima che possa accadere il peggio e Hunkar va a recuperare i suoi nipoti per riportarli a Zuleyha.

Così facendo, quest'ultima decide di mettere un punto fermo a questa faida familiare e chiede a Demir una tregua, in modo da potersi riunire tranquillamente con i suoi figli. Tuttavia, sia lei che Yilmaz decidono di non fuggire più e di chiedere il divorzio per non separare i bambini da Demir e Mujgan.

Divorzio in Terra amara?

Mujgan non accetta la proposta di divorzio di Yilmaz, poiché essendo figlia di genitori divorziati non vuol far vivere la stessa sofferenza a suo figlio. Anche Demir rivela a Zuleyha di non essere intenzionato a concederle il divorzio. Inoltre, le rivela che Adnan è suo figlio nonostante Yilmaz sappia la verità.

Nel frattempo, Gaffur cerca di mettere in cattiva luce Rasit, ma quest'ultimo è considerato un ottimo lavoratore da Saniye.

Behice è sempre più sospettosa nei confronti di Fikret, poiché crede che stia nascondendo qualcosa. Difatti, dopo varie indagini, mentre inizia a ficcanasare nella casa dell'uomo, scopre il suo vero nome.

Demir prende una decisione importante nei confronti di Adnan e lo fa circoncidere contro il volere di Zuleyha. Quando Yilmaz ne viene a conoscenza, corre a villa Yaman per discutere con l'uomo. Tuttavia, mentre sono distratti, il bimbo prende la pistola lasciata incustodita e si ferisce accidentalmente. Tutti insieme lo trasportano d'urgenza in ospedale.