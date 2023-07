Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La promessa, incentrata sull'amore e le vicissitudini di una giovane cameriera di nome Jana. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 24 al 28 luglio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'interesse del barone per Teresa, sul segreto legato al ruolo di Lope in cucina, sulla decisione di Manuel di sposare Jimena, sulla fine della storia fra Mauro e Leonor, sull'arrivo alla tenuta di Eugenia e sullo strano comportamento di padre Camilo.

Curro tratta male Jana

Le anticipazioni de La promessa ci segnalano che Teresa rimarrà molto colpita dalla gentilezza del barone e deciderà di confidargli le sue pene d'amore. Pia noterà la loro vicinanza e intimerà al barone di stare lontano dalla domestica. Lui la tratterà con disprezzo per poi correre a cercare conforto da Teresa. Alonso ringrazierà Romulo per occuparsi della Promessa. Petra inviterà Pia a confessare ai marchesi che Lope lavora in cucina. Preoccupata, la domestica riferirà l'accaduto a Romulo per poi chiedergli di informare pure Simona. Alla fine, Catalina risolverà i problemi dei domestici della cucina, ordinando a Petra di mantenere il segreto su Lope. Jana tenterà di avvicinarsi a Curro ma lui la tratterà in malo modo.

Leonor chiederà con successo a Cruz di ospitare Eugenia all'uscita dal sanatorio. L'arrivo di quest'ultima metterà in subbuglio tutti i domestici della tenuta.

Jana e Manuel si baciano

Maria e Jana si riappacificheranno, mentre Jimena inviterà Manuel a pranzo. Quest'ultimo si rifiuterà, affermando di dover riparare l'aereo. Dopo essersi lamentata con Cruz, Jimena si offrirà di aiutare Manuel nelle riparazioni, riavvicinandosi a lui.

Jana li vedrà e ne soffrirà moltissimo. Leonor confiderà a Manuel le sue pene d'amore, spingendolo a riflettere sui suoi sentimenti. Dopo aver pensato molto, il giovane dichiarerà nuovamente il suo amore a Jana. Il giorno seguente, i due giovani faranno un giro insieme in aereo, che verrà percepito da Jana come un addio. A cena, Manuel chiederà a Jimena di sposarlo per poi confidare a Jana di aver preso questa decisione per salvare la tenuta.

In quell'occasione i due giovani si baceranno. Mauro tenterà di convincere in tutti i modi Leonor che il loro è un amore impossibile e che non possono fuggire insieme.

Camilo scopre il segreto di Pia

Camilo offrirà il suo conforto a Pia per le sue condizioni. In questo modo, la domestica scoprirà che Petra ha raccontato al sacerdote della sua gravidanza e si arrabbierà con lei. Più tardi, Petra annuncerà ai Marchesi che padre Camilo rimarrà alla tenuta un altro mese prima di diventare parroco a Leon. Quest'ultimo continuerà ad approfittare della benevolenza della domestica, chiedendole massaggi, cibo e pasti uguali a quelli dei Marchesi. Un giorno, Jimena avrà modo di incontrare Camilo, rendendosi conto che forse l'ha già conosciuto in precedenza.

A quel punto, il prete affermerà che la giovane potrebbe averlo confuso con un attore di Vaudeille che fa spettacoli con le ballerine nude. Dopo aver detto a Leonor che Romulo li ha visti baciarsi, Mauro lascerà la fidanzata prima di trascorrere un'ultima notte con lei. Più tardi, la giovane riceverà una lettera in cui il figlio del duca De Belmonte annuncia il suo arrivo per farle una visita.

Arriverà Eugenia alla Promessa in stato catatonico. Salvator chiederà spiegazioni sulle sue condizioni di salute, venendo a sapere che il marito era un donnaiolo e un manesco. Jana esaminerà le medicine destinate ad Eugenia e si renderà conto che le vengono somministrate 10 gocce di laudano e vorrebbe diminuirle. Catalina chiederà a Simona e Lope di iniziare la produzione di marmellata di mirtilli e pepe rosa per poi venderle.