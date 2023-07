Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 21 luglio, Fusun rivelerà un importante particolare su Fikret, il vero nipote di Fekeli. Intanto, Sermin farà intendere a Gaffur di essere a conoscenza del suo reato, mentre Saniye inizierà a credere che il marito le nasconda qualcosa. Successivamente, Demir leggerà la lettera di suo padre indirizzata a lui. Nel frattempo, Zuleyha saluterà Hunkar commossa. Infine, Yilmaz e Altun saranno pronti per fuggire da Cukurova.

Behice apprende che Fikret si è ustionato da bambino

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Sermin dirà alla sua amica che è tornato Fikret in città, il nipote di Fekeli.

All'inizio Fusun non riuscirà a ricordare molto del giovane figlio di Musa, ma dopo una riflessione le verrà in mente che da bambino si ustionò con dell'acqua bollente e fu urgentemente portato ad Istanbul per essere curato. Pertanto, Behice chiederà a Fusun se l'incidente lasciò un segno permanente sul corpo del ragazzo e la signora confermerà.

Sermin allude di essere a conoscenza del segreto di Gaffur

Successivamente, Sermin si recherà a villa Yaman per incontrare Zuleyha, ma sulla strada vedrà Saniye e Gaffur discutere. A questo punto, la cugina di Demir alluderà di conoscere il segreto del signor Taskin dicendo di non credergli affatto quando giura di non aver mai usato un'arma da fuoco, nonostante lui neghi.

Questo insidierà un grosso dubbio in Saniye che sospetterà che suo marito nasconda qualcosa di molto grave. Nel frattempo, Behice verserà dell'acqua calda addosso a Fikret per scoprire se l'uomo che dice di essere il nipote di Fekeli ha davvero la cicatrice sul corpo dovuta all'ustione. Tuttavia, il ragazzo intuirà i sospetti della zia di Mujgan e andrà a cambiarsi di sopra, in totale segretezza.

Zuleyha scatta le ultime foto ricordo con Hunkar in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Demir leggerà la lettera di suo padre destinata a lui dove gli chiese di prendersi per sempre cura di Sevda, la sua amante. Ad ogni modo, Yaman si renderà conto che questo è stato un fardello nella sua vita: mantenere la promessa anche a costo di perdere sua madre e la sua famiglia.

Intanto, Zuleyha e Akkaya si incontreranno nella casa di quest'ultimo e parleranno di come fuggire insieme a Kerem Ali, costantemente in compagnia di Mujgan o Behice, ma saranno interrotti da Hunkar. Quest'ultima vorrà scattare delle foto ricordo insieme alla nuora e ai suoi nipoti prima che lascino per sempre Cukurova. Infine, Zuleyha dirà alla suocera che sarà sempre la benvenuta qualora volesse andare a farle visita e le dirà addio chiamandola madre.