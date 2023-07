Nella terza stagione di Terra Amara ci saranno tante morti, visto che diversi personaggi del cast hanno deciso di uscire di scena anche per dedicarsi ad altri progetti. La prima a morire, durante le prossime puntate, sarà Hünkar. Per lei è stata scelta un'uscita di scena tragica: morta a causa di due pugnalate infertele da Behice. Demir non si darà pace e forse nemmeno le ultime parole di Hünkar potranno consolarlo.

Demir trova il cadavere della madre

Manca veramente poco alla messa in onda su Canale 5 dell'episodio in cui Hünkar verrà uccisa da Behice.

Deciderà di farla fuori perché non solo non vorrà vederla al fianco di Fekeli come sua sposa, ma temerà che possa denunciarla alla polizia per i delitti dei suoi due mariti.

La ucciderà in un luogo sperduto, in mezzo alle rovine di Çukurova, ma la cosa ancora più struggente sarà il ritrovamento del corpo da parte di Demir. Non farà altro che piangere e urlare, e non attenderà l'intervento delle forze dell'ordine per prelevare il corpo, sarà lui stesso a prenderlo e portalo nella villa di famiglia, dove tutti avranno modo di salutarla per un'ultima volta.

L'addio di Demir a Hünkar

Per Demir non sarà per niente facile dire addio alla madre, anche perché negli ultimi tempi i rapporti tra loro non sono stati così idilliaci.

Hünkar ha anche cacciato di casa quando ha scoperto che per tutti questi anni ha avuto un legame con Sevda, l'ex amante di Adnan Yaman, e Demir si sentirà in colpa per aver fatto star male la madre.

A ogni modo non ci sarà più tempo per rimuginare sul passato, ma solo per metabolizzare questo dolore così grande.

Le ultime parole di Hünkar

Durante le puntate di Terra amara, gli ultimi attimi tra Demir e Hünkar verranno accompagnati dalle ultime parole che la madre ha dedicato al figlio, quelle scritte nella lettera in cui gli annunciava che di lì a breve si sarebbe sposata con Fekeli.

Hünkar sottolineerà che il loro rapporto ha vissuto tanti alti e bassi, a volte proprio perché non riuscivano a capirsi.

Anche se nella sua vita ha scelto di rinunciare a tante cose, mettendo da parte la sua felicità, l'ha fatto solo per un motivo: "Demir, sei il mio amore più grande".

I funerali di Hünkar

Hünkar si è solo pentita di aver forzato il destino del figlio. Chiedere a Züleyha di sposarlo con la forza non è stata sicuramente la scelta migliore, soprattutto perché alla fine nessuno dei due è stato felice in questi anni.

Saranno delle rivelazioni molto forti quelle di Hünkar, ma Demir si ritroverà ad affrontare qualcosa di ancora più grande: la perdita del pilastro della sua vita. Tutta Çukurova si preparerà a dirle addio e sicuramente sarà uno dei momenti più toccanti di tutta la serie.