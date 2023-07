La terza stagione di Terra amara sarà caratterizzata, oltre che dall'arrivo di molti nuovi personaggi, dalla morte di alcuni dei principali protagonisti della soap. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, prima di dire addio a Yilmaz Akkaya, il pubblico dovrà abituarsi all'assenza di Hunkar. Quest'ultima verrà uccisa dalla perfida Behice, la quale temerà che la matrona Yaman possa rivelare a tutti che è stata responsabile della morte dei suoi due ex mariti. A soffrire per la perdita sarà soprattutto Fekeli che non si rassegnerà per aver perso l'amore della sua vita.

Alì Rahmet si renderà dunque protagonista di un gesto amorevole nei confronti della defunta, tant'è che deciderà di diventare proprietario di uno dei suoi foulard per poter sentire ancora il profumo di Hunkar.

Fekeli devastato dalla morte di Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi sul grande amore che Fekeli proverà per Hunkar anche quando quest'ultima non ci sarà più. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione si verrà a creare nel momento in cui la matrona Yaman scoprirà che Behice ha ucciso i suoi mariti per poterne ottenere l'eredità. Sentendosi minacciata, la zia di Mujgan deciderà di eliminare la sua rivale. La perdita della donna amata getterà Fekeli nello sconforto, tanto più che ben presto l'uomo dovrà affrontare anche la morte di Yilmaz, da lui considerato come un figlio.

Dimostrando di avere sempre mente e cuore rivolto alla sua amata, Fekeli deciderà di prendere parte ad un'asta organizzata da Zuleyha, che prenderà alla villa e in paese il posto occupato in precedenza dalla defunta suocera, assumendo l'incarico di gestire la tenuta Yaman. L'asta in questione sarà basata sugli indumenti appartenuti ad Hunkar e il ricavato verrà utilizzato per aiutare i bambini poveri del paese.

Durante la serata, che vedrà la partecipazione di tutti i benestanti di Adana, Alì Rahmete noterà che tra gli oggetti messi all'asta ci sarà uno dei foulard più usati da Hunkar. Con la speranza di poterne sentire ancora il profumo, Fekeli si accorderà con Zuleyha per poterne diventare il proprietario versando l'importante somma di 5.000 lire turche.

Il giuramento di Alì Rahmet

Zuleyha accetterà subito la proposta, informando poi i presenti dell'offerta fatta da Fekeli. Tutti noteranno il gesto romantico dell'uomo che, una volta rientrato a casa, si porterà il foulard al naso e non solo giurerà di restare per sempre fedele a Hunkar ma affermerà che non si darà pace fino a quando non troverà chi ha ucciso la sua amata.

Quanto tempo passerà prima che la verità su Behice venga a galla? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.