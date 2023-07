Terra amara continua a raccontare le vicende di Cukurova e presto il paese sarà scosso dalla morte di Hunkar. Per individuare l'assassino Zuleyha assumerà un investigatore privato e secondo un presunto testimone la colpevole potrebbe essere Behice. Demir sarà fuori si sé dalla rabbia e proverà a togliere la vita alla donna, ma la moglie e gli altri collaboratori glielo impediranno. Demir non si arrenderà e una volta a casa rivelerà le sue intenzioni a Sevda e a Zuleyha: "Un giorno ucciderò Behice con le mie stesse mani".

Anticipazioni Terra amara: Demir convinto che Behice abbia tolto la vita a Hunkar

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto Hunkar smaschererà il passato da omicida di Behice. Messa alle strette, Behice non esiterà a togliere la vita alla signora Yaman. Demir e la sua famiglia non si daranno pace per la morte della matriarca, ma le indagini non porteranno subito all'arresto dell'assassino. Zuleyha assumerà un investigatore privato per fare chiarezza una volta per tutte sulla tragedia che ha colpito la sua famiglia. L'uomo si metterà subito al lavoro e inizierà chiedendo ai tassisti della zona se qualcuno ha effettuato una corsa nei pressi del luogo del delitto.

Anticipazioni prossime puntate: Behice prova a fuggire

Le prossime puntate di Terra amara vedranno in primo piano Zuleyha e Demir, che continueranno a cercare il colpevole della morte di Hunkar. Una mattina si recherà alla tenuta un tassista che dirà a Demir di aver accompagnato Behice alle cave la mattina dell'omicidio. Yaman non ci penserà due volte e andrà subito a cercare la zia di Mujgan per fargliela pagare.

Behice, vedendolo furioso, proverà a scappare ma non ci riuscirà. Demir urlerà contro la donna e e preso dalla rabbia le metterà le mani al collo con l'intenzione di strozzarla. Sarà soltanto l'intervento tempestivo di Zuleyha, Sevda, Gaffur e Saniye che impedirà a Yaman di commettere un reato. Demir si calmerà grazie a sua moglie e tornerà a casa con lei.

Zuleyha e Sevda proveranno a calmare Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che una volta alla tenuta, Demir, Sevda e Zuleyha parleranno di quanto è successo poco prima. Le due donne proveranno ad allentare la tensione, ma Demir sarà molto chiaro con loro, visto che ha sempre sospettato di Behice. L'uomo affermerà di essere certo che la donna abbia ucciso la madre e non si fermerà fino a quando non pagherà per quello che ha commesso, anche se non ha le prove delle sue accuse. "Un giorno ucciderò Behice con le mie stesse mani", avvertirà Demir che da quel momento in poi vivrà solo per vendicare la morte della sua amata madre.