Nella soap opera Terra Amara proseguono le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto l'intera cittadina sarà sconvolta dalla morte di Hunkar. La madre di Demir perderà la vita per mano di Behice e alla sua veglie funebre sarà presente anche Sevda che vorrà stare vicina a Yaman in questo momento terribile. Tutti si domanderanno chi possa aver commesso l'omicidio e nessuno sospetterà di Behice. Le voci si concentreranno su Sevda, da sempre rivale di Hunkar, e la polizia arresterà la donna al funerale per fare chiarezza sull'accaduto.

Anticipazioni Terra amara: Sevda alla veglia di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Hunkar sarà uccisa da Behice. La zia di Mujgan, messa alle strette dalla madre di Demir che ha scoperto il suo passato da omicida, non esiterà a pugnalarla. Behice riuscirà a lasciare il luogo del delitto senza destare alcun sospetto e il corpo senza vita della matriarca sarà ritrovato da Demir. Cukurova sarà scossa dalla grave perdita e ci sarà una veglia funebre a cui parteciperà tutta la città.

Hunkar, infatti, era un punto di riferimento per tutti ed era molto amata dalla comunità. Durante la veglia, inaspettatamente a villa Yaman si presenterà anche Sevda. Sebbene i suoi rapporti con Hunkar siano sempre stati burrascosi, infatti, la donna non potrà esimersi dal sostenere Demir in un momento così tragico della sua vita.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda sospettata per l'omicidio di Hunkar

Le prossime puntate di Terra amara vedranno in primo piano la morte di Hunkar. Nel vedere arrivare Sevda alla veglia, le voci tra i presenti si rincorreranno, sapendo bene che la donna era l'amante di Adnan Yaman. Sevda si renderà conto di non essere gradita e starà per andarsene, quando Zuleyha la abbraccerà e la inviterà a restare.

Il giorno dei funerali sarà straziante per la comunità che con una cerimonia imponente saluterà per l'ultima volta la matriarca. Tutti si stringeranno attorno alla famiglia Yaman e non mancherà neppure Sevda, che resterà sempre accanto a Demir.

Demir dubiterà di Sevda e sarà deluso da lei

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che mentre si celebreranno i funerali di Hunkar, la polizia farà irruzione sorprendendo tutti.

La donna sarà arrestata perché sarà la maggiore sospettata per l'omicidio della signora Yaman. Sevda non capirà come mai si trovi al centro delle voci e delle accuse, ma risponderà a un duro interrogatorio. La cantante si dichiarerà innocente e, quando gli inquirenti le mostreranno i gioielli di Hunkar ritrovati in casa sua, capirà che qualcuno la sta incastrando.

Demir difenderà l'innocenza della donna, ma quando vedrà i gioielli si sentirà sprofondare e inizierà a credere che Sevda sia davvero l'assassina di sua madre.