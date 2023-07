Non è un segreto che negli ultimi tempi la Rai abbia subito una rivoluzione di palinsesti, un nuovo corso che potrebbe riguardare anche Ballando con le Stelle e la sua giuria. L'edizione 2023 del talent show partirà su Rai 1 il prossimo 21 ottobre con la conduttrice Milly Carlucci ad aver reso noto come la giuria sia ancora in fase di definizione.

Sebbene la produzione abbia anteposto la composizione dei partecipanti alla scelta dei giudici, iniziano già a circolare alcuni nomi sui papabili candidati. Nelle ultime ore nel roster si è così aggiunto un nuovo nome, quello di Teo Mammucari.

La giuria, precedentemente composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, potrebbe dunque subire dei cambiamenti.

Ballando con le stelle: trattative con Teo Mammucari

Sembra che nei giorni scorsi ci siano stati dei contatti tra Teo Mammucari e il gruppo di lavoro di Milly Carlucci, che conduce il programma in onda il sabato sera su Rai1. Teo Mammucari, in lizza per partecipare come giudice, potrebbe dunque ritrovarsi in poltrona ad esibire le famose palette con la votazione ritenuta adeguata a ciascuna performance.

Appare doveroso sottolineare come al momento si parli ancora di trattative, nulla è stato confermato ufficialmente riguardo al coinvolgimento o meno di Mammucari nella giuria di Ballando con le Stelle.

L'addio a Tu si que vales

L'ipotesi riguardante la partecipazione di Teo Mammucari alla giuria di Ballando con le Stelle sarebbe comunque avvalorata da alcune circostanze. Tra queste il fatto che Mammucari abbia da tempo detto addio al programma "Tu si que vales", nel quale è stato protagonista a partire dalla quarta edizione, trasmessa nel lontano 2016.

La sua uscita dal programma, con il posto vacante che è stato occupato da Luciana Littizzetto, costituisce dunque un primo possibile indizio: Mammuccari è fermo e potrebbe dunque trovare una nuova 'sistemazione'.

Mammucari via anche da Le Iene

Nel futuro di Mammucari, a partire dalla prossima stagione televisiva, non ci sarà più neanche Le Iene.

Tutti elementi questi che indicherebbero come il conduttore stia prendendo in considerazione una nuova direzione professionale.

Non sarebbe del resto la prima volta che un personaggio noto del mondo del piccolo schermo sceglie di attraversare il guado e passare alla Rai dopo essere stato per anni parte della scuderia Mediaset, o per essere più precisi passare da Maria De Filippi a Milly Carlucci, e viceversa. Nel 2021 ad esempio la Carlucci arruolò nel suo team Arisa, che prima era stata coach ad Amici.