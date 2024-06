Zeynep sarà disperata quando saprà di aver perso suo figlio: "Questo bambino era la mia unica speranza, era il mio tutto". Le anticipazioni delle prime puntate della seconda stagione di Endless Love raccontano che la ragazza perderà il bambino durante un tentativo di fuga e in lacrime sfogherà il suo dolore con i medici, ma quando vedrà sua suocera non riuscirà a dirle nulla. Vildan conterà sulla sua presenza, ma Zeynep fingerà di avere ancora in grembo suo nipote.

Tutto cambierà per le famiglie Soydere e Sezin

All'inizio della seconda stagione per le famiglie Soydere e Sezin arriveranno giorni molto duri, e le loro vite saranno travolte da una serie di eventi.

Ozan sarà trovato privo di vita nella sua stanza di ospedale poco dopo aver scoperto il tradimento di Zeynep con Emir, mentre Onder morirà a causa di un infarto, provocato dal dolore della grave perdita. Vildan sarà distrutta dal dolore e si lascerà aiutare da Leyla, la sorella con cui per anni aveva tagliato ogni rapporto. Nel frattempo Kemal sarà in prigione dopo aver sparato a Emir per aver scoperto la relazione clandestina che ha intrattenuto con Zeynep, mentre Kozcuoğlu lotterà tra la vita e la morte in ospedale. Tutto questo sarà vissuto da Zeynep con una forte sofferenza e i suoi sensi di colpa aumenteranno quando Leyla minaccerà di far scoppiare uno scandalo se dovesse venire a sapere che Kemal è in prigione per colpa sua.

Zeynep si sentirà senza via d'uscita e deciderà di fuggire lontano da tutti, ma il suo piano verrà interrotto dal destino. Quando la ragazza sarà in stazione avrà un piccolo incidente con un passante che inavvertitamente si scontrerà con lei. A quel punto Zeynep avrà un malore, e sarà subito soccorsa e portata in ospedale.

Il dolore di Vildan e l'imbarazzo di Zeynep

Zeynep sarà in preda al panico quando i medici le diranno che a causa di un'emorragia ha perso il bambino che aspettava. La ragazza inizierà a urlare: "Questo bambino era la mia unica speranza. Era il mio tutto". I medici diranno a Zeynep di non aver trovato i suoi documenti per poter avvisare la famiglia e lei si lascerà andare alla più totale disperazione.

Quando la ragazza sarà dimessa, però, Huseyin e Fehime saranno pronti ad abbracciarla e le diranno che Vildan la stava cercando. Zeynep chiamerà sua suocera che le chiederà di recarsi da lei. Stupita, Zeynep andrà da Vildan e la troverà in uno stato di profonda depressione. La donna, ignara che sua nuora abbia perso il bambino, le chiederà di starle accanto da quel momento in poi. "Dopo aver perso Ozan, sei tutto ciò che mi resta di lui", dirà la donna e prendendole la mano aggiungerà: "Il tuo posto è qui". Zeynep non avrà il coraggio di rivelare a sua suocera di aver appena avuto un aborto e resterà in silenzio tenendole la mano.

La resa dei conti tra Kemal ed Emir

Nelle puntate precedenti, Kemal ha teso una trappola a sua sorella facendole vedere un falso risultato del test di paternità.

Soydere ha detto a Zeynep che il bambino non era figlio di Ozan e l'ha spinta a confessare la sua relazione con Emir. La ragazza ha chiesto a suo fratello di capirla, perché lei era veramente innamorata di Kozcuoğlu, che non ha avuto alcuna pietà per lei. Kemal è andato su tutte le furie e si è recato da Emir per regolare i conti con lui. La loro discussione, però, è degenerata e l'imprenditore ha avuto la peggio, finendo in ospedale in condizioni gravissime.