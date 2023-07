La terza stagione di Terra Amara vede la presunta fine del matrimonio tra Züleyha e Demir. Si parla di presunta perché le puntate riserveranno diverse sorprese, ma in un primo momento Demir sarà intenzionato a concedere il divorzio a Züleyha, tutto questo perché la ragazza non demorderà e non sarà disposta a mettere la parola fine al sentimento che prova per Yilmaz.

Demir concede il divorzio a Züleyha

Züleyha e Yilmaz proveranno nuovamente a scappare, ma verranno bloccati. Dietro questo "sabotaggio" non ci sarà la mano di Demir ma di Fekeli e Müjgan, che denunceranno Yilmaz per aver portato con sé nella sua fuga Kerem Ali.

In tutto ciò Demir inizierà, forse per la prima volta, a prendere in considerazione il benessere della moglie. Metterà da parte l'egoismo per fare la cosa più giusta: concedere a Züleyha la possibilità di poter vivere la sua storia d'amore con Yilmaz.

Züleyha finalmente libera

Per Demir sarà una decisione sofferta, ma si renderà conto che non potrà più costringere Züleyha a stare accanto a lui. Così la convocherà nel salone perché avrà bisogno di parlarle. Züleyha ormai conosce il marito e crederà che voglia nuovamente minacciarla per aver provato a fuggire con Yilmaz, ma la ragazza sarà chiara: "Non mi arrenderò. Non rinuncerò al mio amore per Yilmaz".

Le intenzioni dell'uomo, invece, saranno altre: Demir avrà intenzione di concedere il divorzio a Züleyha.

Lei rimarrà senza parole, anche se accennerà un sorriso per la felicità, gesto che ferirà Demir.

La condizione di Demir per procedere con il divorzio

Demir deciderà di fare questo passo perché sa che è l'unica cosa che può rendere veramente felice Züleyha, ma sarà disposto a compierlo a una sola condizione, Leyla deve rimanere a vivere a Villa Yaman perché, come detto da Demir: "Ho bisogno di un motivo per svegliarmi la mattina".

Züleyha sarà restia e non avrà nessuna intenzione di lasciare la bambina con Demir: è troppo piccola e ha bisogno della madre per crescere. Nonostante tutte le suppliche, Demir non avrà nessuna intenzione di cambiare idea e fare un passo indietro: se vuole divorziare deve accettare questa condizione.

Partono le pratiche per il divorzio

Züleyha accetterà la proposta e Demir farà una promessa: non ha nessuna intenzione di separarla dalla figlia, potrà andare a vederla tutte le volte che vorrà. Anche Demir gli chiederà una sorta di favore: permettergli di poter vedere Adnan, alla fine lo considera come un figlio.

Züleyha accetterà, non potrebbe ma separarlo da Adnan, visto che in tutti questi anni l'ha cresciuto lui. Trovato l'accordo l'avvocato Hayati si occuperà di far partire subito le pratiche per il divorzio.