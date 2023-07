Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con Terra Amara. L'amata serie turca continua ad appassionare i telespettatori con tutti i suoi intrighi. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda dal 9 al 14 luglio rivelano che per Sabahattin e Julide sarà il momento di convolare a nozze. Durante il loro matrimonio, però, ne succederanno di tutti i colori. Nel frattempo, Cetin si accorgerà della presenza di un veicolo sospetto in paese, proveniente da Istanbul. Fekeli scoprirà poi che l'auto appartiene a suo nipote Fikret.

Spoiler Terra amara, prossimi appuntamenti: Hunkar sconvolta dopo aver visto Demir con Sevda

Yilmaz avrà un confronto con il con Fekeli, dove quest'ultimo cercherà di convincerlo che Mujgan non potrebbe mai aver tentato di assassinare Zuleyha. Cetin comunicherà poi ad Ali Rahmet e al figlioccio che Hunkar ha impedito a Demir di entrare in casa per non mettere nuovamente a repentaglio i bambini. Yaman si confiderà con Sevda, confessandole che la madre gli ha impedito di entrare in casa, minacciandolo con un fucile. Zuleyha deciderà di perdonare la nonna di Leyla per tutto il male che le ha fatto.

Intanto, Cetin noterà la presenza di una vettura proveniente da Istanbul a Cukurova e lo riferirà a Fekeli.

Insieme, i due si metteranno sulle tracce del proprietario, per scoprire che il veicolo appartiene a Fikret, figlio del fratello di Ali Rahmet. In paese arriverà il momento di festeggiare le nozze di Sabahattin con Julide e al matrimonio si presenterà anche Demir con Sevda. Saniye andrà subito a riferire a Hunkar della presenza dell'ex amante di suo marito.

La matrona Yaman correrà al matrimonio e resterà sbalordita quando Demir presenterà a tutti gli invitati all'evento Sevda come l'amante di suo padre e affermerà che per lui la donna è come una seconda madre.

Trame Terra amara dal 9 al 14 luglio: Fekeli vuole ospitare il nipote in casa sua

Hunkar ripudierà pubblicamente il figlio.

Il matrimonio di Sabahattin verrà rovinato ulteriormente quando Sermin lancerà della vernice rossa sull'abito di Julide.

Incontrando per puro caso Fikret, Fekeli insisterà affinché il nipote venga a vivere a casa sua. Dopo diverse titubanze, Fikret deciderà di accettare la proposta dello zio. Il nuovo arrivato però, non convincerà Cetin e Behice. Proprio la zia di Mujgan inviterà Fekeli ad indagare su Fikret, che potrebbe, secondo lei, essere un impostore alla ricerca di denaro. Ali Rahmet crederà alla buona fede del nipote, così come Yilmaz, che in vista della sua fuga con Zuleyha, spererà che Fikret possa rimanere accanto al padre quando lui se ne andrà.

Demir deciderà di comprare a Sevda la casa che Naciye avrà messo in vendita dopo la morte del marito. Hunkar sarà nuovamente addolorata per la decisione presa dal figlio.