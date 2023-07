Terra Amara continua con le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto Fikret inizierà a farsi notare con le sue mosse contro Demir. La sua rabbia dell'uomo nei confronti del fratellastro farà preoccupare Fekeli, che chiederà aiuto alla zia Lutfiye. La donna è l'unica che conosce tutta la sua storia e potrebbe calmarlo. I piani di Fikret, tuttavia, andranno avanti e quando Fekeli si accorgerà che il ragazzo nasconde dell'esplosivo avrà un infarto. Una volta in ospedale Mujgan impedirà all'uomo di vedere Ali Rahmet, visto che lo considererà responsabile del suo stato di salute.

Le sorprese non finiranno qui, perché Lutfiye rivelerà a suo nipote che non è nato da una violenza, ma sua madre ha amato davvero Adnan Yaman.

Terra amara anticipazioni: Demir nel mirino di Fikret

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto verrà approfondita la storia di Fikret. Arrivato a Cukurova per vendicarsi degli Yaman, inizierà a fare molti dispetti a Demir. Fekeli temerà una nuova tragedia e farà di tutto per convincerlo a deporre le armi, ma lui non vorrà saperne. Neanche l'intervento di Lutfiye servirà a fermare Fikret, che nasconderà degli esplosivi nel suo ufficio. Quando Fekeli scoprirà che l'uomo sta progettando di far scoppiare delle bombe per il suo piano di vendetta, sarà furioso e deluso e il suo corpo non reggerà.

Fekeli avrà un infarto dopo una discussione con Fikret.

Anticipazioni prossime puntate: Fikret, Mujgan e Lutfiye in ansia per Fekeli

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori Fekeli, che verrà ricoverato urgentemente in ospedale dopo aver avuto un infarto. Mujgan non permetterà a Fikret di vederlo, perché lo riterrà l'unico responsabile del suo infarto.

Nonostante il forte amore che la lega a lui, Mujgan non potrà appoggiarlo nella vendetta contro Demir e nonostante le lacrime di Fikret resterà sulla sua posizione.

Fikret scopre un'altra verità sul suo passato

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate tutti temeranno per la vita di Fekeli. Per Fikret i problemi non finiranno qui, perché la zia Lutfiye si rivelerà qualcosa che sconvolgerà tutti i suoi ricordi.

La donna penserà che sia arrivato il momento che il nipote sappia tutta la verità sulla sua famiglia e le mostrerà una lettera della madre. Leggendola Fikret si renderà conto di non essere nato da una violenza come credeva. Scoprirà che la madre era molto innamorata di Adnan Yaman e aveva tradito suo marito con lui. Fikret scoppierà in lacrime quando saprà la verità e la zia proverà a consolarlo, chiedendogli di fermare ogni forma di vendetta.