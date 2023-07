Sono ancora tanti i colpi di scena pronti a stupire i telespettatori della soap opera Terra Amara in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi tranne il sabato. Dalle anticipazioni turche si evince che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Demir Yaman (Murat Unalmis) si ricongiungeranno grazie a Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). Quest’ultima riceverà un regalo inaspettato dalla ragazza per averla aiutata a tornare al fianco del marito: le offrirà la stanza che un tempo apparteneva alla suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Spoiler turchi Terra amara: Fikret e Umit furiosi per non essere riusciti a separare Demir e Zuleyha

Nelle nuove puntate in programma prossimamente Zuleyha si renderà conto di provare dei sentimenti nei confronti di Demir. Tutto avrà inizio quando, a seguito della morte di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), la ragazza si ricongiungerà con l’uomo che ha sposato tornando a condividere la tenuta, ma dormiranno in stanze separate. Altun capirà di non poter vivere senza Yaman dopo aver rischiato di perderlo a causa di Umit Kahraman (Hande Soral), con cui l'uomo ha intrapreso una tresca clandestina.

Demir sarà orgoglioso di Zuleyha, anche perché per merito suo l'azienda di famiglia farà dei progressi. A questo punto i coniugi Yaman saranno proprio felici insieme e lo mostreranno a tutti gli abitanti di Cukurova, scatenando la furia di Fikret Fekeli (Furkan Palalı) e di Umit.

A causa di questo amore è come se fossero stati sconfitti, visto che non sono riusciti a separare la coppia. Intanto Yaman, dopo essersi pentito di aver tradito Zuleyha, le chiederà perdono. Lei non penserà ai problemi e lo inviterà a lasciarsi il passato alle spalle per il bene dei loro bambini.

Altun regala a Sevda la camera che apparteneva alla defunta suocera Hunkar

A favorire la riconciliazione tra i due in realtà sarà Sevda, esortandoli a tornare a essere una coppia a tutti gli effetti. In un primo momento Zuleyha farà sapere di amare Demir proprio alla cantante, la quale le prometterà che presto lei e suo marito torneranno a dormire nella stessa stanza.

Successivamente, dopo che tutto tornerà alla normalità, Altun sarà riconoscente a Sevda dandole la camera che apparteneva a Hunkar. La cantante, essendo consapevole di aver rovinato il matrimonio della defunta per la relazione extraconiugale intrapresa con Adnan Yaman, non se la sentirà di accettare il regalo della ragazza. Zuleyha però le farà cambiare idea, assicurandole che la suocera sarebbe sicuramente felice per l’aiuto che ha dato alla sua famiglia.